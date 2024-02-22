Большой и Мариинский театры проведут обменные гастроли впервые за 20 лет

«23-25 февраля оперная труппа Мариинского театра на исторической сцене Большого представит „Псковитянку“, „Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии“ и „Ночь перед Рождеством“. За дирижерским пультом на всех спектаклях - Валерий Гергиев», - говорится в сообщении.

Артисты Большого театра 27–29 февраля представят в Петербурге оперу «Царская невеста». Спектакль входит в золотой фонд репертуара.

Последний раз Мариинский театр выступал перед московской публикой в 2005 году перед закрытием Большого театра на реконструкцию. Тогда же Большой театр представил на сцене Мариинского оперу «Летучий голландец» Вагнера и оперу «Дети Розенталя» Десятникова.

За прошлый год московские театры и концертные залы посетили свыше 7,2 миллиона человек. Такая посещаемость стала рекордной за последние четыре года.