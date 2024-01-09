Больше половины монолитных работ на станции метро «Вавиловская» завершили в Москве

«Всего на объекте уже уложено свыше 17 тысяч кубометров бетона из запланированного объема в 32 тысячи кубометров», уточнил он.

По его словам, строители разработали примерно 80% от общего объема грунта котлована, а где-то уже начали обратную засыпку. Они продолжили переустройство инженерных сетей. Станцию отделают белым мрамором и светлым гранитом, а колонны облицуют желтыми панелями.

Кроме того, в пройденных тоннелях в сторону соседней станции «Академическая» забетонировали жесткое основание пути и укладывают рельсы. Также продолжается строительство 11 станций первого участка линии, которая протянется на 40 километров. Она соединит городской округ Троицк с югом столицы и Московским центральным кольцом.

В 2023 году в столичной подземке запустили около 360 инновационных вагонов «Москва-2020». Они появились на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро.