Больше 20 мостов построили в Москве за 12 лет

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«Строительство мостов через Москву-реку и другие водные артерии столицы является одним из приоритетов нашей дорожной программы на ближайшие годы», - подчеркнул он.

Глава города уточнил, что за 12 лет в Москве возвели 22 моста. В 2023-м достроили три объекта. Сейчас специалисты строят мост через реку Битцу, протяженность которого составила 109 метров. Начались работы по устройству плиты пролетного строения. Мост уже готов на 66%.

Мэр отметил, что также возводят мост длиной 315 метров в створе Берегового проезда. На участке от Новозаводской до 3-й Магистральной улицы началась реконструкция.

Кроме того, готовность моста протяженностью 231 метр в створе улицы Мясищева составила 12%. Еще два объекта проектируют. Речь идет о мосте через Москва-реку рядом с Новозаводской улицей и мосте через реку Раменку в створе продления Мосфильмовской улицы.

Ранее горожанам сообщили, что с 2011 года в Москве удалось решить проблемы с 655 долгостроями. В работе сейчас остались еще 204 стройки.