31 декабря 2023, 14:11

Более тысячи мероприятий проведут культурные учреждения Москвы во время новогодних каникул

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В московских библиотеках, парках и кинотеатрах с 1 по 8 января проведут новогодние мероприятия. Большинство событий можно будет посетить бесплатно, заранее зарегистрировавшись, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Культурная программа на каникулах включает порядка тысячи событий. Среди них новогодние представления, творческие занятия и шоу-программы», - уточнила она.

Сад «Эрмитаж» пригласил на зимний фестиваль, который стартует 2 января. Посетители смогут бесплатно посмотреть спектакли и поучаствовать в мастер-классах. Кукольный спектакль представит выставочный центр парка «Фили» 3 января в 11:00. Юные зрители узнают о дружбе и приключениях персонажей из сказок. На катке «Полярный» в 13:00 состоится интерактивная программа «Снеговик-шоу».

В парке 50-летия Октября на катке Дружба 4 января в 13:00 покажут ледовый мюзикл «Бременские музыканты». В библиотеке № 240 2 января и в библиотеке № 225 имени Задорнова 3 января организуют вечер танцев с конкурсами и призами.

Библиотека-читальня имени Пушкина 5 января в 12:00 пригласила на спектакль о приключениях во время похода за новогодней елкой. В детской библиотеке № 236 юных читателей ждет «Праздник елки и зимы», игра в фанты, викторина и мастер-класс по созданию поделки в технике объемной аппликации. «Москино» представит кинопоказы на девяти площадках 6 и 7 января.

Праздничную программу также подготовили для участников центров московского долголетия. Пожилых горожан ждут мастер-классы, экскурсии и кинопоказы.

Новый год Москва 2023 Парки
31 декабря 2023, 14:10
Участники акции «Исполни желание» в Москве вручили новогодние подарки детям-инвалидам
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В Москве завершилась акция «Исполни желание». Жители помогли сбыться новогодним мечтам детей с ОВЗ, сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

«Участники акции могут сделать счастливее детей с инвалидностью, нарушениями развития и тяжелыми заболеваниями, отправивших письма Деду Морозу», - отметил он.

Фурсин уточнил, что исполнить желание ребенка под силу любому человеку. В уходящем году дети отправили 105 писем с пожеланиями. Они просили музыкальные инструменты, аэрохоккей, конструкторы.

По словам руководителя департамента, с момента запуска акции в общей сложности дети получили свыше 1300 подарков.

Москвичи выбирали на сайте акции любое письмо и нажимали на кнопку «Исполнить желание». Затем купленные презенты передали волонтерам фондов, которые доставили их детям к празднованию Нового года.

Депутаты и зампреды Подмосковья также исполнили все мечты детей с «Елки желаний». Например, глава Одинцова Андрей Иванов выполнил просьбу старшеклассника, который очень хотел ноутбук.

Дети Инвалиды Новый год Москва 2023
31 декабря 2023, 14:05
Москвичей пригласили на световые шоу и мюзиклы в парки на праздники
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В парках Москвы во время новогодних каникул проведут праздничные мероприятия. С 1 по 8 января посетителей ждут световые шоу, экскурсии и мюзиклы, сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Московская усадьба Деда Мороза подготовила красочные интерактивные анимационные шоу, спектакли, концерты, игры и хороводы. Мероприятия можно будет посетить бесплатно на Изумрудной площади с 1 по 8 января с 12:00 до 19:00.

Любителей квестов пригласили в новые усадьбы Деда Мороза. В частности, в Измайловском парке предстоит выполнить задания по мотивам «Снежной королевы», в ландшафтном парке «Митино» - «Морозко», а в парке Олимпийской Деревни - «Простоквашино». Открытые площадки представят живую музыку. В павильонах гости смогут увидеть интерактивные программы, а также научиться украшать имбирные пряники, лепить и расписывать фигурки.

В парке «Северное Тушино» 2 января состоятся мастер-классы для детей по изготовлению игрушек из сосновых шишек.

Таганский парк 3 января в 12:45 и детский парк имени Прямикова в 13:30 приглашают на спортивные зарядки, которые проведет учитель по тхэквондо и стретчингу. В Таганском парке 1, 2, 4 и 6 января на катке будут проходить тематические программы.

В парке 50-летия Октября на катке Дружбы 4 января в 13:00 зрителям покажут ледовый спектакль «Бременские музыканты».

В ландшафтном парке «Митино» на выставке «Мастерская ремесленника» 4 января в 12:00 проведут занятие «Старинный браслет». В парке «Сокольники» 5 января в 13:00 детей и взрослых ждет новогодняя программа. С 1 по 8 января с 15:00 до 17:30 для гостей от 16 лет организуют танцы «Ретро ».

Мастер-класс «Цветущая слива в китайском стиле» можно посетить в зимнем саду парка Горького 5 января в 14:00. На катке в специальном кинопавильоне с 28 декабря по 7 января представят авторские короткометражные мультфильмы для детей.

Во время новогодних каникул в Москве на ВДНХ также проведут множество выставок. Некоторые семейные экспозиции будут работать бесплатно.

Новый год Москва 2023 Парки
31 декабря 2023, 12:27
Москвичей предупредили о снеге и морозе до -13 градусов в новогоднюю ночь
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На Москву надвигаются морозы. В ночь на 1 января жителей столицы ждут слабые осадки и понижение температуры до -13 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В новогоднюю ночь сохранится влияние тыловой части циклона, будет облачно, местами возможен небольшой снег», - уточнил он.

По словам метеоролога, в столице столбики термометров покажут отметки -11…-13 градусов. В Московской области воздух остынет до -10…-15 градусов.

Тишковец добавил, что в предстоящую ночь погода в столичном регионе приблизится к климатической норме января. Ветер подует с северо-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду.

В канун Нового года в Москве ожидается изменчивая погода. После полудня 31 декабря оттепель сменит резкое похолодание, дороги покроет гололедица.

Прогноз погоды Новый год Москва 2023 Погода в Москве
31 декабря 2023, 11:38
Граффити Бэнкси и плакаты времен СССР. На ВДНХ пройдут выставки в новогодние каникулы
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Во время новогодних каникул в Москве на ВДНХ проведут множество выставок. Некоторые семейные экспозиции будут работать бесплатно, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Павильон «Рабочий и колхозница» представит выставку «Век 19-й. Изменчивая мода. От ампира до модерна». Экспозиция насчитывает свыше 400 подлинных предметов XIX века из частных коллекций.

В Музее гаража особого назначения ФСО России можно будет увидеть атрибуты парфюмерного ремесла, фонтан Брокара и шедевры мирового автопрома прошлых лет на выставке «Слава и величие парфюмеров царской России - поставщиков Высочайшего двора».

Павильон № 22 приглашает на выставку «Найти Бэнкси». Гостям покажут граффити Бэнкси и архивные плакаты советских времен. В музее ВДНХ открыли выставку «Агитдворец Останкино». Она посвящена архивным материалам 1920-1930-х годов.

В павильоне № 22 москвичи и туристы смогут увидеть выставку-реконструкцию «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая». В экспозицию вошли свыше 150 экспонатов, в том числе воссозданные статуи терракотовых воинов глиняной армии китайского императора Цинь Шихуанди и реплики колесниц.

Музей кино представит бесплатную выставку «Сердце мое полно жалости» в честь юбилея Алексея Германа. Композиция состоит из костюмов, эскизов, предметов быта и фотоснимков рабочего процесса.

Посетить павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в новогодние каникулы можно будет ежедневно с 10:00 до 22:00. Исключением станут лишь 31 декабря, 1, 7 и 9 января.

Выставки Новый год Москва 2023 ВДНХ

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