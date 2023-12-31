Более тысячи мероприятий проведут культурные учреждения Москвы во время новогодних каникул

«Культурная программа на каникулах включает порядка тысячи событий. Среди них новогодние представления, творческие занятия и шоу-программы», - уточнила она.

Сад «Эрмитаж» пригласил на зимний фестиваль, который стартует 2 января. Посетители смогут бесплатно посмотреть спектакли и поучаствовать в мастер-классах. Кукольный спектакль представит выставочный центр парка «Фили» 3 января в 11:00. Юные зрители узнают о дружбе и приключениях персонажей из сказок. На катке «Полярный» в 13:00 состоится интерактивная программа «Снеговик-шоу».

В парке 50-летия Октября на катке Дружба 4 января в 13:00 покажут ледовый мюзикл «Бременские музыканты». В библиотеке № 240 2 января и в библиотеке № 225 имени Задорнова 3 января организуют вечер танцев с конкурсами и призами.

Библиотека-читальня имени Пушкина 5 января в 12:00 пригласила на спектакль о приключениях во время похода за новогодней елкой. В детской библиотеке № 236 юных читателей ждет «Праздник елки и зимы», игра в фанты, викторина и мастер-класс по созданию поделки в технике объемной аппликации. «Москино» представит кинопоказы на девяти площадках 6 и 7 января.

Праздничную программу также подготовили для участников центров московского долголетия. Пожилых горожан ждут мастер-классы, экскурсии и кинопоказы.