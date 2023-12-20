Более трех тысяч москвичей получили жилье по реновации в ноябре

«Правообладателями квартир в 110 новостройках в ноябре этого года стали более 3,3 тысячи горожан», - сообщил он.

Так, в Западном административном округе в новое жилье уже переехали почти 900 человек, в Юго-Восточном приблизительно 800 москвичей, более 400 - в Северо-Восточном.

На первых этажах новостроек открыли 40 центров, где предоставляются бесплатные консультации и помощь в подготовке необходимых для переезда бумаг.

За 2023 год 36,5 тысячи москвичей начали процедуру переселения в рамках программы реновации. С начала программы в 2017 году в новые квартиры переехали свыше 143 тысяч человек.

Во время прошедшего сегодня ежегодного отчета перед Мосгордумой мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что темпы реализации программы реновации ускорятся.