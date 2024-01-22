Более трех миллионов исследований качества воды провели в Москве за год

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«Ежедневно мегаполис потребляет почти три миллионов кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей», - рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, состояние водопроводной воды проверяют по 184 показателям.

В пресс-службе комплекса добавили, что контроль качества начинают с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине. Помимо этого, на станциях водоподготовки и в распределительной сети действуют свыше 500 автоматических анализаторов, которые отслеживают изменения показателей круглосуточно.

Также в 2023 году специалисты заменили 70 задвижек на московском водопроводе.