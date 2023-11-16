Более трех километров газопроводов обновили на севере Москвы

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«Работы проводятся в рамках программы по приведению отдельных элементов газораспределительной сети к единой степени надежности и безопасности», - уточнил он.

Торсунов отметил, что реконструкция газопровода высокого давления на Новосходненском шоссе завершилась. Специалисты достраивают участок газопровода низкого давления.

Газопроводы на севере Москвы начали обновлять в конце осени прошлого года. Ремонт проводят на двух участках газовых сетей - с высоким и низким давлением. Специалисты заменяют старые стальные трубы на полиэтиленовые.

Руководитель департамента ЖКХ Москвы добавил, что новым газопроводам из качественных материалов российского производства не страшны внешние воздействия и коррозия.

С января 2023 года в квартирах москвичей проверили примерно 1,4 миллиона газовых плит. Это около 80% от общего числа.