16 ноября 2023, 09:12

Более трех километров газопроводов обновили на севере Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Северном округе Москвы отремонтировали больше трех километров газопроводов. Работы провели по бестраншейной технологии, чтобы минимизировать разрытия и не останавливать движение транспорта, сообщил глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

«Работы проводятся в рамках программы по приведению отдельных элементов газораспределительной сети к единой степени надежности и безопасности», - уточнил он.

Торсунов отметил, что реконструкция газопровода высокого давления на Новосходненском шоссе завершилась. Специалисты достраивают участок газопровода низкого давления.

Газопроводы на севере Москвы начали обновлять в конце осени прошлого года. Ремонт проводят на двух участках газовых сетей - с высоким и низким давлением. Специалисты заменяют старые стальные трубы на полиэтиленовые.

Руководитель департамента ЖКХ Москвы добавил, что новым газопроводам из качественных материалов российского производства не страшны внешние воздействия и коррозия.

С января 2023 года в квартирах москвичей проверили примерно 1,4 миллиона газовых плит. Это около 80% от общего числа.

Газ Ремонтные работы Москва 2023
16 ноября 2023, 08:58
Фасад дома 1954 года постройки восстановили на юго-западе Москвы
Фото: Fond.mos.ru
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В Юго-Западном округе Москвы завершили ремонт фасада пятиэтажного дома № 42, корпус 1. Его построили в 1954 году, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичный фонд капремонта.

Специалисты восстановили лицевую сторону здания 69-летней давности на Большой Черемушкинской улице.

Перед ремонтом провели подготовку фасада: промыли и расчистили открытые поверхности от грязи. Затем обновили кирпичную кладку, расшивку швов в местах повреждений и обработали антисептиком участки, где скапливается влага.

Завершив основные работы, мастера приступили к ремонту архитектурных деталей, облагородили балконы, входные группы и приямки.

В районе Коптево на улице Приорова капитально отремонтировали дом №38а с ризалитом. Провели работы в подвале и перекрасили помещение. Это здание, возведенное в 1971 году, обладает красивым и утонченным портретом.

Реставрация Ремонтные работы Москва 2023
15 ноября 2023, 19:00
Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 16 ноября
Сайт мэра и правительства Москвы
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В ночь на четверг, 16 ноября, температура воздуха в Москве опустится ниже нуля, что может спровоцировать гололедицу. Об этом предупредил Комплекс городского хозяйства столицы.

Гололедица сохранится на дорогах столицы до утра. Городские службы проведут противогололедную обработку и будут непрерывно следить за состоянием дорог.

Автомобилистам порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве 14 ноября выпало до 20% месячной нормы осадков. Особенно много осадков зафиксировали в Тушине.

К концу недели, по прогнозам синоптиков, атмосферное давление подскочит до 755 миллиметров ртутного столба. Оно начало постепенно расти уже с сегодняшнего дня, а указанного значения достигнет к выходным.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
15 ноября 2023, 18:33
Амфитеатр со сценой появился возле ледового дворца на юго-западе Москвы
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Работы по благоустройству территории у Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево завершились. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Между Тарусской и Ясногорской улицами, где ранее находился незанятый участок, появился сад с прогулочными аллеями. В соответствии с желанием местных жителей там обустроили амфитеатр, который вместит около 1,3 тысячи зрителей.

С использованием геопластики создали холмы разной высоты, где высадили деревья и кустарники.

На участке появились шесть игровых зон для детей разных возрастов и четыре спортивные площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства в Ясеневском лесопарке, вокруг Коньковских прудов, в парке «Сосенки» и на других территориях юго-западной части столицы.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков
15 ноября 2023, 17:13
Москвичи смогут потратить баллы «Миллион призов» с двойной выгодой
Фото: freepik.com
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У жителей Москвы появилась возможность обменять баллы «Миллион призов» с большей выгодой. С ними получится сэкономить деньги на новогодние приготовления, сообщили на сайте акции #ВыбираемВместе2023.

В акции #ВыбираемВместе2023 победили 2,3 миллиона москвичей. Они активировали призовые коды до 25 сентября, после этого им зачислили баллы. До 14 декабря победителям акции нужно обменять призовые баллы на поощрения.

Партнеры акции предлагают за баллы приобрести товары и услуги, а также получить бонусы на будущие выгодные покупки.

Организаторы уточнили, что баллы можно потратить на поощрения до 23:59 14 декабря этого года. Затем все оставшиеся баллы аннулируют без компенсации.

С 14 по 16 ноября все желающие смогут проверить свои знания о цифровых сервисах в викторине на сайте «Активный гражданин». Победители получат по два билета в Московский зоопарк и дополнительные баллы.

Москва 2023

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