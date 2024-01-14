14 января 2024, 11:08

Более трех десятков домов в составе рабочих поселков обновили в Москве

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В Москве капитально отремонтировали больше 30 зданий, входящих в состав рабочих поселков. Специалисты воссоздали кирпичную кладку, привели в порядок фасады и обновили балконы, сохранив исторический облик домов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В частности, дому на Мантулинской 1930 года постройки удалось вернуть первоначальный оттенок цвета. Строители обновили лицевую часть здания, восстановили поврежденную кирпичную кладку, а также обработали антигрибковым составом места скопления влаги.

На Большой Почтовой в пятиэтажке в стиле конструктивизма 1927 года постройки отремонтировали балконы, откосы, отливы. Обновили фасад и крышу, а также покрасили внешние стены.

В здании 1929 года, расположенном на Малой Семеновской, обновили цоколь и балконы, отремонтировали входные группы, установили новые водосточные трубы и привели в порядок откосы.

В прошлом году капитальный ремонт охватил почти 40 домов в составе рабочих поселков.

В САО Москвы в районе Сокол также обновили дом Радиокомитета. Его возвели в 1935 году для работников радиовещания.

Ремонтные работы Москва
14 января 2024, 11:42
Более 150 пар в Москве заключили брак в новогодние каникулы
Freepik
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В дни новогодних праздников в Москве поженились 155 пар. Несколько дворцов бракосочетания провели торжественные церемонии с 4 по 7 января, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В новогодние праздники во дворцах бракосочетания царит особая атмосфера - их украшают елками и гирляндами», - отметила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Чаще всего для проведения свадеб выбирали дворец бракосочетания № 1 и дворец бракосочетания «Южное Бутово». Там прошло 50 и 47 торжественных церемоний. В новогодние каникулы можно было пожениться и в дворце бракосочетания № 4, и в Шипиловском дворце бракосочетания.

С 2020 года заключили брак в праздники примерно 200 пар.

Торжественные церемонии в Москве проводят более чем на 50 площадках. В частности, москвичам предлагают пожениться не только во дворцах бракосочетания, но и в музеях, на станциях метро, усадьбах и ресторанах.

В январские праздники в Москве Рождество стало самым популярным днем для регистрации брака. В 2024 году 7 января поженились 49 пар.

Свадьбы Новый год Москва
14 января 2024, 10:45
Фестиваль ледовых скульптур пройдет в Москве в парке «Музеон»
РИА «Новости»
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Москвичи и туристы смогут посмотреть ледовые скульптуры в парке искусств «Музеон». Посетить фестиваль можно будет бесплатно до 28 января, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

На выставке представили работы участников девятого фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи». В 2024-м экспозицию посвятили современной столице. Мастера выполнили изо льда Кремль, деловой центр «Москва-Сити», Пушкинскую площадь, речной транспорт, а также две станции метро - «Пушкинскую» и «Кропоткинскую».

Для создания фигур в Москву привезли примерно 150 кубометров екатеринбургского, пермского и вологодского льда. Для транспортировки материала использовали большегрузы, кузовы которых оснащены морозильными камерами. Скульптуры можно изготовить только изо льда с прозрачным срезом.

Участники фестиваля из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Архангельска, Красноярска, Тюмени более двух недель создавали ледяные фигуры на набережной «Музеона».

За прошлый год в московском парке «Зарядье» также побывали примерно 12 миллионов человек. Это на 18% больше, чем в 2021-м.

Фестивали Москва
14 января 2024, 10:06
Дублер Боровского шоссе достроили в Москве
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В Москве закончили строить новый дублер Боровского шоссе. Двухполосная трасса длиной 1,6 километра соединила Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, новая дорога снизит нагрузку на крупную магистраль. Также благодаря трассе транспортная доступность станции «Новопеределкино» Солнцевской линии метро станет лучше.

Глава города уточнил, что движение по дублеру запустят до конца 2024-го.

Трасса проходит от участка магистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» и примыкает к дороге «город Московский - деревня Рассказовка».

Инвестор также построит улично-дорожную сеть в московском районе Лефортово. Новая дорога соединит жилой комплекс с шоссе Энтузиастов, что повысит доступность района для жителей и улучшит транспортную ситуацию.

Строительство Дороги Москва
14 января 2024, 09:20
Старый Новый год отпраздновали концертом в московском Музее Победы
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В московском Музее Победы прошел концерт в честь старого Нового года. Для зрителей подготовили патриотические песни и музыкальные номера, сообщили в пресс-службе учреждения.

В минувшую субботу москвичи и гости столицы, посетившие музей, смогли бесплатно посмотреть выступление одинцовского вокального коллектива «Мастерская голоса „Путеводная звезда“». На сцене прозвучали, в частности, такие песни, как «Вставало ясно солнышко», «Эхо любви» и «Девочка из фильма».

Музыканты из инструментальной школы Violini представили публике свои номера.

Посетителей музея бесплатно ознакомили с выставкой «Новый год. Тыл приближает Победу» и рассказали о подготовке к главному зимнему празднику в стране во времена Великой Отечественной войны. Экспозиция состоит из картонных, ватных, стеклянных игрушек, изготовленных в середине XX века. Гостям показали подлинные новогодние упаковки кондитерских изделий 1930-1940-х годов и праздничные формы для сладостей. На выставке представили новогодние открытки, письма и подарки ручной работы.

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве также будут отмечать Новый год по китайскому календарю. Праздник продлится с 3 до 25 февраля.

Музеи Концерты Новый год Москва

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