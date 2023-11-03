03 ноября 2023, 15:55

Более сотни новостроек начали возводить на месте снесенных домов по реновации

Сайт мэра и правительства Москвы
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Строители приступили к возведению 102 новых жилых зданий на месте, где уже снесли ветхие дома по реновации. Общая площадь квартир в будущих новостройках составит 1,8 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

«Программа реновации уже вышла на этап, когда новые дома строятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесенных пятиэтажек», - уточнил он.

По словам заммэра, до этого на месте демонтированных зданий появились восемь новостроек на юге, северо-востоке, востоке, юго-западе, севере и западе Москвы. Он отметил, что сейчас строительство жилых объектов на месте снесенных пятиэтажек охватило все округа столицы.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что в эти 102 новостройки переедут 60 тысяч человек. Он уточнил, что с начала реновации 140 тысячам жителям предложили новое жилье во всех округах, из них более 112 тысяч - заселились.

Ранее в Восточном округе Москвы в Новогирееве приступили к заселению дома по программе реновации. Более 450 жителям ветхих пятиэтажек разослали предложения с равнозначными квартирами.

Строительство Недвижимость Москва 2023 Реновация в Москве
03 ноября 2023, 15:21
Москва передала соцучреждениям более 100 объектов за год
Сайт мэра и правительства Москвы
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В третьем квартале этого года социально значимые учреждения получили от Москвы 34 объекта, а с начала года количество таких помещения и зданий превысило 100. Благодаря этому организации смогут повысить качество своих услуг, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, Москва передала образовательным организациям девять зданий и несколько помещений, общая площадь которых превысила 36 тысяч «квадратов». В частности, советам ветеранов предоставили шесть объектов в 422,3 квадратного метра, центры московского долголетия получили четыре помещения около 4,3 тысячи «квадратов», а досуговые учреждения - 15 помещений площадью более 3,1 тысячи квадратных метров.

Самые крупные из переданных объектов - новые здания для образовательных учреждений. К примеру, школе № 656 имени Макаренко на Бескудниковском бульваре предоставили здание, рассчитанное на 550 учеников. Площадь объекта составила более 10 тысяч квадратных метров. В Новой Москве детский сад для 350 воспитанников получил здание на улице Бориса Пастернака.

Помещения и здания предоставляют учреждениям на праве оперативного управления. Это значит, что они смогут устанавливать нужное оборудование, проводить ремонтные работы и оказывать жителям услуги.

Ранее власти Москвы в третьем квартале в рамках проведения торгов заключили 235 договоров купли-продажи коммерческих помещений с жителями города и предпринимателями. Общая сумма сделок составила 4,4 миллиарда рублей.

Недвижимость Москва 2023
03 ноября 2023, 13:23
Школьников и студентов пригласили поучаствовать в чемпионате «Технолидеры Москвы»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Подростки смогут принять участие в третьем молодежном чемпионате по технологическому предпринимательству «Технолидеры Москвы». Конкурсантам предстоит презентовать авторские решения и бизнес-планы, сообщила вице-мэра столицы Наталья Сергунина.

«Принять участие смогут до 80 команд. По итогам конкурса эксперты и инвесторы выберут 10 лучших проектов, которые в дальнейшем получат поддержку», - уточнила она.

Мероприятие внесли в перечень интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов Минпросвещения России на 2023/2024 учебный год для определения талантливых детей. Благодаря этому статусу победители и призеры смогут получить дополнительные баллы, когда будут поступать в вуз.

По правилам чемпионата в конкурсе будут участвовать разработчики и инженеры со всей страны. В команде может быть от двух до шести человек. Заявки на участие принимают онлайн до 10 ноября. После этого начнется отбор минимум 60 команд для дальнейшей работы.

Ранее молодых разработчиков из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Начни игру» на платформе «Россия - страна возможностей». В нем смогут принять участие старшеклассники, студенты и другие специалисты.

Школьники Студенты конкурсы Технологии Москва 2023
03 ноября 2023, 12:29
Свыше полутора тысяч московских волонтеров подготовили к выставке-форуму «Россия»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Больше 1,5 тысячи добровольцев прошли обучение для участия в выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 4 ноября. Пополнить ряды волонтерского корпуса можно будет до 31 марта 2024 года, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Больше пяти тысяч человек будут помогать с организацией и проведением этого международного события», - уточнила она.

Заммэра отметила, что волонтеры должны уметь хорошо ориентироваться на ВДНХ и знать историю павильонов, так как они будут помогать посетителям форума в навигации.

Обучение добровольцев представляет собой уроки по технике безопасности и общению с любой категорией гостей, в том числе с детьми и инвалидами. Волонтеры также будут помогать москвичам и туристам разобраться с мобильным приложением форума.

В этом месяце занятия пройдут в очной и заочной форме. После дистанционного обучения активистов пригласят на инструктаж на площадке. Далее волонтерам предстоит пройти тестирование, чтобы подтвердить свои знания. По его результатам участникам выдадут сертификат и справочник с ключевыми сведениями о мероприятии.

Присоединиться к волонтерскому корпусу можно через заявку на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

Ранее в Москве начался прием заявок на конкурс «Доброе сердце столицы». Итоги мероприятия подведут в декабре.

Выставки Волонтеры Москва 2023
03 ноября 2023, 12:06
Бирюков рассказал о благоустройстве парка 40-летия ВЛКСМ в Москве
Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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На юго-западе Москвы завершили благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ. Около памятника Джавахарлалу появилась зона отдыха, рабочие расширили тротуары, а также установили игровые комплексы. Подробнее об итогах обновления территории рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«При разработке проекта благоустройства учитывался особый охранный статус этой территории», - подчеркнул он.

В парке появилась скейт-площадка и зона воркаута, а также специалисты восстановили скульптуры и вернули трем фонтам первозданный вид.

Кроме этого, около памятника Джавахарлалу обновили плитку на пешеходных дорожках, отреставрировали исторический гранитный бортовой камень, цветник и установили лавочки.

Также рабочие отремонтировали заезд и парковку возле Большого Московского цирка и систему освещения на всей территории.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-западе столицы.

Благоустройство Москва 2023 Петр Бирюков

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