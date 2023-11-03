Более сотни новостроек начали возводить на месте снесенных домов по реновации

«Программа реновации уже вышла на этап, когда новые дома строятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесенных пятиэтажек», - уточнил он.

По словам заммэра, до этого на месте демонтированных зданий появились восемь новостроек на юге, северо-востоке, востоке, юго-западе, севере и западе Москвы. Он отметил, что сейчас строительство жилых объектов на месте снесенных пятиэтажек охватило все округа столицы.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что в эти 102 новостройки переедут 60 тысяч человек. Он уточнил, что с начала реновации 140 тысячам жителям предложили новое жилье во всех округах, из них более 112 тысяч - заселились.

Ранее в Восточном округе Москвы в Новогирееве приступили к заселению дома по программе реновации. Более 450 жителям ветхих пятиэтажек разослали предложения с равнозначными квартирами.