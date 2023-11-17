Более шести тысяч идей представили на платформе «Карта инновационных решений» в Москве

«Свои разработки на онлайн-платформе разместили около четырех тысяч предпринимателей. Каталог объединяет идеи по 18 направлениям. Среди них -„Промышленность“, „Креативные индустрии“, „Туризм и отдых“ и другие сферы», - уточнила она.

Заммэра отметила, что с января этого года в базе появились тысячи новых предложений. В каждом направлении есть свои категории на разные тематики. Для упрощения поиска нужных идей в каталоге установили фильтры. Пользователи смогут выбрать подходящее место регистрации компании-разработчика, технологии, используемые в продукте, а также целевую аудиторию.

Онлайн-платформу оснастили сервисом «Городские запросы» с разными московскими департаментами и подведомственными организациями. Они подают туда заявки, а бизнесмены со всей страны отвечают на них и предлагают свои идеи.

Полный список разработок можно посмотреть на сайте «Карты инновационных решений».

Ранее цифровые решения позволили усовершенствовать строительство в Москве. Разработки позволяют сократить сроки проектирования зданий и повысить эффективность процессов.