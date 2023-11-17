17 ноября 2023, 11:49

Более шести тысяч идей представили на платформе «Карта инновационных решений» в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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Онлайн-платформа «Карта инновационных решений» включает свыше шести тысяч разработок. Проекты будут полезны для бизнесменов, занимающихся экономическими отраслями, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Свои разработки на онлайн-платформе разместили около четырех тысяч предпринимателей. Каталог объединяет идеи по 18 направлениям. Среди них -„Промышленность“, „Креативные индустрии“, „Туризм и отдых“ и другие сферы», - уточнила она.

Заммэра отметила, что с января этого года в базе появились тысячи новых предложений. В каждом направлении есть свои категории на разные тематики. Для упрощения поиска нужных идей в каталоге установили фильтры. Пользователи смогут выбрать подходящее место регистрации компании-разработчика, технологии, используемые в продукте, а также целевую аудиторию.

Онлайн-платформу оснастили сервисом «Городские запросы» с разными московскими департаментами и подведомственными организациями. Они подают туда заявки, а бизнесмены со всей страны отвечают на них и предлагают свои идеи.

Полный список разработок можно посмотреть на сайте «Карты инновационных решений».

Ранее цифровые решения позволили усовершенствовать строительство в Москве. Разработки позволяют сократить сроки проектирования зданий и повысить эффективность процессов.

Бизнес Технологии Москва 2023
17 ноября 2023, 11:47
Лечебные рисунки спасли более 350 деревьев в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Акцию «ПаркАрт» для лечения и защиты деревьев провели в Москве восьмой раз подряд. Благодаря ей удалось вылечить 350 деревьев. Об этом сообщил главный специалист управления экологического просвещения и учета животных ГПБУ «Мосприрода» Азамат Кунафин.

Таких результатов удалось добиться благодаря уникальной методике: художники наносили рисунки акриловыми красками на предварительно обработанные стволы.

«Они безвредны для деревьев, а также хорошо купируют рану: спустя время когда-то поврежденные участки покрываются обновленной здоровой корой», - отметил Кунафин.

В текущем году акция проходила с апреля по октябрь на 12 природных территориях и городских площадках. Всего в рамках мероприятий создали 107 мини-картин на деревьях.

Водонепроницаемые краски безопасны для деревьев. Они продержатся не менее пяти лет.

В акции «ПаркАрт» могли принять участие все желающие - волонтеры, художники и горожане.

Экология Москва 2023
17 ноября 2023, 10:46
Эскалатор на станции метро «Киевская» в Москве закроют на месяц
Фото: Mosmetro.ru
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На станции Кольцевой линии метро «Киевская» больше месяца не будет работать эскалатор. Его закрыли из-за ремонтных работ, предупредили в пресс-службе столичной подземки.

«С 17 ноября по 18 декабря на станции „Киевская“ Кольцевой линии (выходы № 1-4) закроют на ремонт эскалатор», - указали в сообщении.

Эскалаторы необходимо вовремя ремонтировать, чтобы обеспечить для пассажиров безопасные и комфортные поездки, уточнили представители метрополитена.

Подробнее ознакомиться с ремонтами в московском метро можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте.

Во втором вестибюле станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) начали готовиться к возведению эскалаторного хода. Вскоре там смонтируют эскалаторы длиной в 129 метров. Они станут одними из самых длинных в московской подземке.

Метро Ремонтные работы Москва 2023
17 ноября 2023, 10:42
Мозаичный пол Московского дворца пионеров отреставрировали
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Мозаичный пол с изображением скорпиона в Московском дворце пионеров восстановили во время реставрационных работ. Об этом сообщила пресс-служба департамента капитального ремонта столицы.

Площадь мозаики - более 200 квадратных метров. Перед началом работ пол находился в аварийном состоянии: большая часть мозаичных фрагментов отслоилась, а основание мозаики было повреждено. Из-за этого потребовалась ее переклейка.

В процессе специалисты использовали все возможные фрагменты исторического материала, но около 10% поверхности оказалось утрачено.

Дворец пионеров снова начал работать в октябре. Там прошла масштабная реставрация, а прилегающую к нему территорию благоустроили.

Ранее стало известно, что московские реставраторы воссоздадут греческие сюжеты в усадьбе Покровское-Стрешнево. Они обновят настенную живопись в помпейском стиле.

Благоустройство Реставрация Москва 2023
17 ноября 2023, 10:09
Собянин рассказал, как в Москве повышают квалификацию врачей
Сайт мэра и правительства Москвы
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Около трех тысяч врачей общей практики стали участниками масштабного образовательного проекта. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге о реализации программы модернизации амбулаторного звена.

Власти Москвы, запуская городские программы, помогают врачам повышать свою квалификацию. В частности, Кадровый центр Депздрава с 2021–2023 год реализовал крупнейший в стране образовательный проект. Обучающую программу разработали ведущие медики больниц и поликлиник. В нее вошли 13 направлений - от оториноларингологии до нефрологии.

Каждый модуль длился 18 академических часов, он представлял собой теорию и практику. Теоретическую часть провели в онлайн-режиме. Докторам рассказали об алгоритмах диагностики и о современных методах лечения. Практические занятия прошли в Кадровом центре - врачи совершенствовали свои навыки на тренажерах и медицинском оборудовании.

Летом этого года для врачей общей практики открыли дополнительные возможности повышения квалификации. Новую образовательную программу посвятили современным методам ранней диагностики и лечения пациентов с сердечными заболеваниями. В ней приняли участие больше двух тысяч врачей.

Для обучения врачей ученые из Москвы также создали фантом человеческой печени. Специалисты смогут развить навыки выполнения важных манипуляций, в том числе обнаруживать патологии под ультразвуковым контролем.

Врачи Медицина Сергей Собянин Москва 2023

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