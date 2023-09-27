Более пяти тысяч москвичей получили предложения квартир по реновации в августе

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Гаман добавил, что больше всего новых собственников зарегистрировали в районах Бескудниковский, Солнцево и Лосиноостровский.

Этим летом в Москве заселили 16 домов в 12 районах в восьми округах. Первые новостройки, построенные по программе реновации, передали для заселения в Нагатино-Садовниках и Донском района.

Всего летом началось переселение из 138 старых домов. Наибольшее количество домов расселили в Новомосковском (49 домов), Юго-Восточном (33 дома) и Западном (16 домов) административных округах.

Ранее стало известно, что более 200 семей получат новые квартиры по программе реновации в Мытищах.

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В августе началось переселение жителей из Северного и Западного административных округов - более 1,4 тысячи человек в каждом округе. Также переселились более 800 жителей из Юго-Восточного административного округа, более 500 жителей из Северо-Восточного и Южного административных округов. В Зеленоградском и Юго-Западном административных округах переселились более 200 и 100 жителей соответственно.