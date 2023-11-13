13 ноября 2023, 11:08

Более миллиона тонн вторсырья собрали в Москве за девять месяцев

Сайт мэра и правительства Москвы
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С января по сентябрь во время сортировки выделили и отправили на переработку примерно 1,2 миллиона тонн вторсырья. Такой показатель превысил результаты прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сохраняется хорошая динамика реализации программы раздельного сбора мусора, ведь до ее старта в Москве выделяли всего 450 тысяч тонн вторсырья в год», - уточнил он.

По словам Бирюкова, в 2022-м собрали почти 1,5 миллиона тонн вторсырья, что стало рекордом. Программу раздельного сбора мусора реализуют в Москве в течение трех лет. Для удобства решили выбрать простую двухконтейнерную систему.

Во дворах и рядом с соцобъектами установили больше 60 тысяч фирменных баков. Примерно тысяча мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией собирают и вывозят отходы.

Участвовать в программе могут все желающие на добровольной основе. С каждым годом москвичи чаще присоединяются к этому проекту.

Ранее неподалеку от Московского центрального диаметра (МЦД), рядом с Северо-Восточной хордой, где находится съезд на Ярославское шоссе, активисты нашли огромные груды строительного мусора. Эту проблему уже пытаются решить, сообщила «360» руководитель экологической организации РОО «ЭкоНадзор» Юлия Жандарова.

Мусор Москва 2023 Петр Бирюков
13 ноября 2023, 10:14
Годовой план по строительству дорог в Москве выполнили досрочно
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала года в Москве построили 110 километров дорог и 65 искусственных сооружений: тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов. Таким образом годовой план в столице выполнили досрочно, подчеркнул мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Завершили Московский скоростной диаметр, открыли движение по проспекту Багратиона и трассе, связывающей Варшавское и Калужское шоссе», - написал он.

Кроме этого, после реконструкции открыли и развязку МКАД с Липецким шоссе. В ближайшие годы планируют построить еще 265 километров дорог.

Ранее стало известно, что также новые улицы протянутся от Боровского шоссе вдоль Киевского направления Московской железной дороги, вдоль Зайцевского шоссе и на пересечении с ним. Все они расположатся у железнодорожной станции Санино.

Строительство Дороги Сергей Собянин Москва 2023
13 ноября 2023, 10:09
Автобусы и электробусы начали готовить к зиме в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты начали подготовку наземного городского транспорта к зиме. Для удобства пассажиров на маршруты запустили почти 120 дополнительных машин, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Для нас важно обеспечить пассажирам комфортные и безопасные поездки в любое время года. По поручению Сергея Собянина мы готовим городской транспорт к работе зимой», - уточнил он.

Транспорт готовят к холодам по нескольким направлениям. В частности, водителей инструктируют в области безопасного вождения в сложных погодных условиях. Подготавливают снегоуборочную технику и противогололедные реагенты для бесперебойной работы транспорта в снегопады.

На маршруты выпустили дополнительные автобусы и электробусы, чтобы сократить время ожидания транспорта на остановках.

Строительство электробусного парка «Салтыковка» завершилось в Новокосине. Его планируют открыть до конца 2023 года.

Автобусы Москва 2023 Дептранс Москвы
13 ноября 2023, 09:51
Итоги первого этапа добровольного квалификационного экзамена подвели в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Первый этап ежегодного добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) завершился. Онлайн-тестирование прошли больше 36 тысяч человек, сообщила глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

«Добровольный квалификационный экзамен проводится с 2017 года. За это время в нем приняли участие более 110 тысяч студентов из 582 российских и 24 зарубежных вузов», - уточнила она.

Кострома отметила, что примерно 900 победителей пригласили на работу и предложили пройти оплачиваемые стажировки. Благодаря проекту можно не только трудоустроиться в достойную компанию, но и понять, какие существуют пробелы в собственных знаниях. Наиболее востребованными профессиями, по которым провели тестирование, оказались юрист, педагог/предприниматель, фармацевт, SMM-менеджер и экономист.

Свыше 13 тысяч человек с успехом выполнили задания и перешли на следующий этап. Позже они продемонстрируют свои навыки представителям лучших московских работодателей. До конца года состоится кейс-чемпионат, во время которого студентам предстоит решать практические задачи, разработанные на основе настоящих кейсов.

Более 500 студентов четырех кулинарных московских колледжей пройдут практику в ресторанном доме. Они получат профессиональные навыки и трудоустроятся до окончания обучения.

Студенты Москва 2023
13 ноября 2023, 09:41
Московской платформе «Электронный дом» исполнилось три года
Сайт мэра и правительства Москвы
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Платформе «Электронный дом» исполнилось три года. За это время к ней присоединились 99% москвичей. С ее помощью жители многоквартирных домов общаются с соседями, оплачивают квитанции за ЖКУ, участвуют в опросах на различную тематику, сообщил глава государственного казенного учреждения (ГКУ) «Новые технологии управления», ответственного за развитие платформы «Электронный дом» Александр Пищелко.

«За три года работы „Электронный дом“ стал для москвичей единым окном по решению разнообразных повседневных вопросов, связанных с жизнью в многоквартирном доме», - подчеркнул он.

Пищелко добавил, что платформа постоянно развивается, на ней появляются новые функции. Теперь пользователи могут оперативно связаться с водителем, чья машина неправильно припаркована во дворе и мешает проезду другого транспорта. Также недавно москвичи получили возможность подать заявку на бесплатную установку умного видеодомофона.

Кроме этого, жильцы регулярно оставляют через «Электронный дом» заявки на ремонт в квартирах, подъездах. В этом году их количество увеличилось на 46% по сравнению с 2022-м.

С момента запуска мобильного приложения и сайта специалисты устранили больше 110 тысяч жалоб москвичей, связанных с уборкой, плохой работой лифтов, а также со сломанными дверями в подъезде.

ЖКХ Москва 2023

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