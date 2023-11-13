Более миллиона тонн вторсырья собрали в Москве за девять месяцев

«Сохраняется хорошая динамика реализации программы раздельного сбора мусора, ведь до ее старта в Москве выделяли всего 450 тысяч тонн вторсырья в год», - уточнил он.

По словам Бирюкова, в 2022-м собрали почти 1,5 миллиона тонн вторсырья, что стало рекордом. Программу раздельного сбора мусора реализуют в Москве в течение трех лет. Для удобства решили выбрать простую двухконтейнерную систему.

Во дворах и рядом с соцобъектами установили больше 60 тысяч фирменных баков. Примерно тысяча мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией собирают и вывозят отходы.

Участвовать в программе могут все желающие на добровольной основе. С каждым годом москвичи чаще присоединяются к этому проекту.

Ранее неподалеку от Московского центрального диаметра (МЦД), рядом с Северо-Восточной хордой, где находится съезд на Ярославское шоссе, активисты нашли огромные груды строительного мусора. Эту проблему уже пытаются решить, сообщила «360» руководитель экологической организации РОО «ЭкоНадзор» Юлия Жандарова.