Более миллиона газовых плит проверили в Москве с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверили более 1,2 миллиона газовых плит в квартирах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«За январь–сентябрь оценили состояние более 1,2 млн газовых плит, что составляет почти 70% от общего числа», - отметил Бирюков.
Он добавил, что коммунальщики продолжают плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Информацию о датах и времени проведения проверок можно узнать заранее на информационных стендах в подъездах и дворах.
Ранее стало известно о том, что Подмосковье первым в России перешло на цифровой формат приемки газопроводов. Согласование документов и приемка объекта стали проходить через одно приложение.