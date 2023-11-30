30 ноября 2023, 16:02

Более двух тысяч животных обрели новых хозяев в Москве с начала года

Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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С начала года более двух тысяч животных из приютов нашли новых хозяев в Москве. Это более 1750 собак и 400 кошек, сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.

Сегодня отмечается День домашних животных. К сожалению, не все собаки и кошки живут дома, некоторые из них обитают в столичных приютах. Но там для них тоже созданы хорошие условия: теплые вольеры, площадки для выгула. О подопечных заботятся ветеринары, а также специалисты по уходу и социализации, и волонтеры.

Животных в приютах привиты, стерилизованы и чипированы. Они приучены к лоткам, поэтому адаптация к домашним условиям не составит для них большого труда.

Выбрать своего питомца можно предварительно либо при личном посещении. График работы приютов доступен на официальных сайтах. При себе необходимо иметь паспорт. Еще 16 тысяч собак и кошек ждут своих хозяев.

Напомним, что в Москве прошлым летом на mos.ru появился сервис «Мой питомец» , в котором пользователи смогут найти всю информацию о ветеринарных услугах Москвы. Также создали электронную амбулаторную карту животного, куда автоматически публикуют результаты анализов и посещений врача.

Животные Москва 2023
30 ноября 2023, 17:49
Программу мероприятий разработали в Москве к Международному дню инвалидов
Сайт мэра и правительства Москвы
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К Международному дню инвалидов, который отметят 3 декабря, Москва подготовила обширную программу событий, направленную на поддержку и интеграцию в общество людей с особенностями здоровья. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Одним из ключевых событий в рамках программы станет недельный мастер-класс под названием «Спортивный вектор», предусматривающий ряд спортивных активностей для людей с инвалидностью.

А 1 декабря откроет свои двери для всех желающих столичный симуляционный центр. Работники центра обучат интересующихся профессиональному уходу.

Также в преддверии праздника в Москве запустили особый сервис - агрегатор возможностей, который станет источником информации о различных программах поддержки, доступных для людей с инвалидностью.

«Теперь полезные проекты и актуальные меры поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья будут собраны на одной площадке», - объяснила Анастасия Ракова.

Удобный инструмент позволит горожанам легко находить необходимые мероприятия, услуги и ресурсы, соответствующие их индивидуальным потребностям.

А в Подмосковье стартовал форум по реабилитации детей-инвалидов. На нем врачи обменяются опытом работы.

Инвалиды Москва 2023
30 ноября 2023, 17:11
Школьники и студенты Москвы сэкономили 31 миллион рублей на проездных на МЦД
РИА «Новости»
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Льготные проездные билеты на Московские центральные диаметры (МЦД) за 3,5 месяца сэкономили учащимся столицы 31 миллион рублей. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

По словам Максима Ликсутова, уже продали более 30 тысяч проездных, позволяющих совершать поездки в поездах МЦД с пересадками на метро и МЦК. Их смогут приобрести дошкольники в возрасте до семи лет, школьники, студенты, аспиранты и другие категории учащихся.

Проездные выдают на 30 или 90 дней. Экономия при их использовании составит до 950 рублей в месяц.

«Поездки стали не только дешевле, но и удобнее. Мы продолжаем развивать единую билетную систему по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», - добавил глава дептранса Максим Ликсутов.

А для водителей у станций МЦД открыли 18 перехватывающих парковок. В этом году ими воспользовались свыше 60 тысяч раз.

Метро МЦД Москва 2023 Дептранс Москвы МЦК
30 ноября 2023, 14:13
Прием заявок на бракосочетание в «Новых адресах счастья» открыли в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В московских ЗАГСах стартовал прием заявок на регистрацию брака на площадках проекта «Новые адреса счастья» в 2024 году. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На 2024 год уже открыто более девяти тысяч слотов времени. При формировании удобного расписания дат учли свыше 80% пожеланий молодоженов», - подчеркнула она.

Ракова добавила, что свыше тысячи обращений поступило о регистрации брака в усадьбах, особняках, башнях Москва-Сити, на стадионах, в воздухе, на воде и под землей. Например, в особняке Спиридонова по многочисленным просьбам пар увеличили число доступных мест на четверть.

Кроме этого, самой популярной датой для регистрации свадьбы в 2024 году стало 24 апреля.

Всего с 2019 года на площадках проекта заключили брак около 48 тысяч пар. Выбрать необычное место для росписи можно на платформе.

Свадьбы Москва 2023 Анастасия Ракова
30 ноября 2023, 12:57
Три новых трендбука стали доступны для московских предпринимателей в сфере моды
Сайт мэра и правительства Москвы
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На московской онлайн-платформе «Центр материалов» опубликовали в помощь предпринимателям три новых трендбука, посвященных последним тенденциям моды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Издания пополнили коллекцию, которая будет состоять из восьми сборников. Первые три из них опубликовали в августе, а оставшиеся два появятся на платформе до конца года», - добавили в администрации города.

Один из трендбуков посвящен тканям, второй - работе с упаковкой, третий - анализу развития идей в индустрии моды. Благодаря ним предприниматели узнают о том, что влияет на решения актуальных брендов при выборе материалов, силуэтов и фурнитуры, а также о прогнозах использования тканей в мужской, женской и детской моде до 2025 года. Таким образом они смогут просчитать все риски уже на стадии разработки своих проектов.

Трендбуки бесплатные, их можно скачать на сайте.

Известно, что суммарный оборот профильных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в индустрии моды, превышает 150 миллиардов в год.

И этот показатель растет.

Мода Бизнес Москва 2023

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