Более двух тысяч животных обрели новых хозяев в Москве с начала года

Сегодня отмечается День домашних животных. К сожалению, не все собаки и кошки живут дома, некоторые из них обитают в столичных приютах. Но там для них тоже созданы хорошие условия: теплые вольеры, площадки для выгула. О подопечных заботятся ветеринары, а также специалисты по уходу и социализации, и волонтеры.

Животных в приютах привиты, стерилизованы и чипированы. Они приучены к лоткам, поэтому адаптация к домашним условиям не составит для них большого труда.

Выбрать своего питомца можно предварительно либо при личном посещении. График работы приютов доступен на официальных сайтах. При себе необходимо иметь паспорт. Еще 16 тысяч собак и кошек ждут своих хозяев.

Напомним, что в Москве прошлым летом на mos.ru появился сервис «Мой питомец» , в котором пользователи смогут найти всю информацию о ветеринарных услугах Москвы. Также создали электронную амбулаторную карту животного, куда автоматически публикуют результаты анализов и посещений врача.