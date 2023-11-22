Более девяти тысяч фасадов жилых домов обновили в Москве с 2015 года

Московская компания предоставит продукцию для чипирования редких видов животных

Столичная компания ISBC будет производить и поставлять RFID-продукцию для чипирования животных, появившихся на свет от суррогатных самок путем экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«RFID-продукция столичного производства будет применяться в совершенно новом направлении ветеринарии, в частности, для идентификации животных, появившихся благодаря ЭКО, и контроля за их здоровьем. Это поможет эффективнее планировать диагностику, следить за вакцинацией и лечением», - обратил внимание глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Столичное предприятие выпускает шприцы для подкожного чипирования животных. Компания реализует проект вместе с Лечебно-диагностическим ветеринарным центром Московской ветеринарной академии.

При рождении после подсадки эмбриона суррогатной матери повышается уровень здоровья особей благодаря подбору и проверке родителей на генетические заболевания. Это помогает сохранить редкие породы собак, а также собак-поводырей, собак-спасателей, собак-поисковиков. Технология чипирования позволит идентифицировать таких животных и контролировать их самочувствие.

Столичная компания собирается также поставить в клинику NFC-медальоны-адресники, обеспечивающие безопасность животных и их быстрое возвращение к хозяевам. В такие медальоны встраивают чип с записанной на него личной карточкой питомца. В ней указывают кличку и пол животного, а также контакты владельца.

Москва - город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промплощадок, где трудятся свыше 720 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Столичные компании выпускают одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многие другие товары.

В Москве создали комфортные условия для развития крупного, малого и среднего бизнеса. Инвесторы, размещающие бизнес в столице, получают доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Московским предприятиям предлагают более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Также действует ряд антикризисных инструментов.

«Мы убеждены, что сотрудничество с компанией поможет не только в нашем текущем проекте, но и в дальнейшем развитии научных исследований в области ветеринарии», - сказал генеральный директор ЛДВЦ Борис Ромидонов.

Он назвал опыт рождения щенка от суррогатной матери прорывом в отечественной ветеринарной медицине. Теперь появилась возможность помочь разным направлениям зообизнеса, причем не только коммерческим компаниям, но и социальным и государственным службам, рассказал Ромидонов.

Столичная компания собирается также поставить в клинику NFC-медальоны-адресники, обеспечивающие безопасность животных и их быстрое возвращение к хозяевам. В такие медальоны встраивают чип с записанной на него личной карточкой питомца. В ней указывают кличку и пол животного, а также контакты владельца.

Москва - город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промплощадок, где трудятся свыше 720 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Столичные компании выпускают одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многие другие товары.

В Москве создали комфортные условий для развития крупного, малого и среднего бизнеса. Инвесторы, размещающие бизнес в столице, получают доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Московским предприятиям предлагают более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Также действует ряд антикризисных инструментов.

«Рады, что наша технология чипирования животных будет использоваться для идентификации и контроля здоровья очень важных помощников людей - служебных собак», - отметил гендиректор предприятия Никита Кожемякин.

Овчинский сообщил, что столичный производитель более 10 лет выпускает RFID-метки, использующиеся в разных сферах: от транспортных карт до животноводства. Московская компания первой в России получила от профильных федеральных структур сертификацию и право реализовать пилотные проекты по учету и идентификации животных, отметил министр столичного правительства.

Он назвал опыт рождения щенка от суррогатной матери прорывом в отечественной ветеринарной медицине. Теперь появилась возможность помочь разным направлениям зообизнеса, причем не только коммерческим компаниям, но и социальным и государственным службам, рассказал Ромидонов.

По его словам, сотрудников компании впечатлили амбициозные планы коллег из ЛДВЦ по спасению редких видов животных, поэтому производитель с удовольствием поддержит этот проект. Интеграция микрочипирования повысит эффективность отслеживания состояния здоровья этих особей, добавил Кожемякин.

Чтобы реализовать проект, ученые создали совместную лабораторию вспомогательных репродуктивных технологий и разработали методики эмбриотрансфера. После подсадки эмбриона суррогатной матери родился здоровый щенок лабрадора по кличке Аки. В переводе с японского это означает «рожденная в любви».