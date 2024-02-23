Более десятка «реновационных» домов начали строить и проектировать в центре Москвы

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«Новые дома расположены в Басманном, Красносельском, Пресненском и Таганском районах. К переезду приступили жители 35 старых домов», - уточнил он.

Глава города отметил, что вместе со стройкой активно развивают социнфраструктуру. В частности, в Пресненском районе начали возводить учебный корпус для 400 школьников, в Красносельском появится детский сад на 125 воспитанников.

В Тверском районе в детской музыкальной школе имени Кабалевского проведут реконструкцию.

Собянин добавил, что в центре столицы продолжают программу по комплексному обустройству. В этом году закончат работы в новом выставочном комплексе Третьяковки, в производственном корпусе мастерских Большого театра и в многофункциональном комплексе «Гранд Титул» в «Москве-Сити».

По словам мэра, под программу реновации нашли еще 12 площадок в шести округах столицы. Благодаря новостройкам жители 36 ветхих домов получат новые квартиры.