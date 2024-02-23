23 февраля 2024, 16:47

Более десятка «реновационных» домов начали строить и проектировать в центре Москвы

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В Центральном округе Москвы для участников программы реновации начали строить и проектировать 11 домов. Шесть новостроек в ЦАО уже передали новоселам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Новые дома расположены в Басманном, Красносельском, Пресненском и Таганском районах. К переезду приступили жители 35 старых домов», - уточнил он.

Глава города отметил, что вместе со стройкой активно развивают социнфраструктуру. В частности, в Пресненском районе начали возводить учебный корпус для 400 школьников, в Красносельском появится детский сад на 125 воспитанников.

В Тверском районе в детской музыкальной школе имени Кабалевского проведут реконструкцию.

Собянин добавил, что в центре столицы продолжают программу по комплексному обустройству. В этом году закончат работы в новом выставочном комплексе Третьяковки, в производственном корпусе мастерских Большого театра и в многофункциональном комплексе «Гранд Титул» в «Москве-Сити».

По словам мэра, под программу реновации нашли еще 12 площадок в шести округах столицы. Благодаря новостройкам жители 36 ветхих домов получат новые квартиры.

Строительство Сергей Собянин Реновация в Москве Москва
23 февраля 2024, 15:52
Три офисных комплекса на 11 тысяч рабочих мест появятся в СЗАО и ЮАО Москвы
Freepik
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В Москве согласовали проекты на возведение трех офисных комплексов по программе создания мест приложения труда. Объекты построят за счет инвесторов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что многофункциональные деловые здания появятся в районе Хорошево-Мневники в пешей доступности от станции МЦК «Зорге».

В Нагатинском Затоне рядом с Южным речным вокзалом построят офисный центр.

В общей сложности в трех комплексах смогут трудоустроиться около 11 тысяч человек.

Глава города отметил, что программа позволяет комплексно застраивать новые районы и находить местным жителям работу возле дома.

Заявки от застройщиков на получение специального статуса принимают на Инвестиционном портале Москвы.

В деловом центре «Москва-Сити» также планируют построить два офисных корпуса в 2025 году. Благодаря этому получится создать больше 14 тысяч рабочих мест.

Строительство Рабочие места Сергей Собянин Москва
23 февраля 2024, 14:15
Волшебство, а не сатанизм? Вечеринка «Посвяд» в Москве возмутила верующих
Freepik
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Общественники планируют попросить прокуратуру проверить организаторов московской вечеринки «Посвяд». Активисты считают, что участники мероприятия оскорбили чувства верующих, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, на днях в баре «Слезы» провели мистическую вечеринку. Фотографии с нее кто-то опубликовал в интернете, тем самым оскорбив некоторых людей.

Представители правозащитного центра «Царьград» намерены обратиться в прокуратуру с просьбой проверить организаторов «Посвяда» на нарушение закона об оскорблении чувств верующих.

В свою очередь организаторы вечера объяснили, что не хотели никого обидеть, а просто решили популизировать старославянскую культуру, сказки и игры.

«Преобладающий на нашем мероприятии жанр витч-хаус не первый год существует в России. Колдовская тематика, ведьмы, шабаш - все это связано с волшебством, а не сатанизмом», - процитировала Baza event-менеджеров.

На днях в Белогорске Амурской области конкурс на раздевание закончился закрытием ночного клуба. При этом в городе других развлекательных заведений больше нет.

Скандалы Москва
23 февраля 2024, 13:23
Московские сугробы побили рекорд 122-летней давности
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В Москве продолжают расти сугробы. Синоптики зафиксировали очередной суточный рекорд по высоте снежного покрова — пало достижение 122-летней давности, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Высота сугробов в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составляет 63 сантиметра. Это рекордная высота для 23 февраля». - уточнила она.

Котилевская отметила, что больше всего снега 23 февраля было в 1902 и в 1970 годах. Тогда высота снежного покрова достигла отметки в 60 сантиметров.

В следующем месяце метеорологи ожидают еще более высокие сугробы в столице. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этом году зима затянется, а высота снежного покрова в марте будет самой высокой за все три месяца.

В Москве продолжают расти сугробы. Синоптики зафиксировали очередной суточный рекорд по высоте снежного покрова - пало достижение 122-летней давности, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Снегопад Погода в Москве Москва
23 февраля 2024, 12:04
Сервис «Узнай Москву» представил новый маршрут в честь Янковского
РИА «Новости»
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Сервис «Узнай Москву» пополнился новым маршрутом, посвященным народному артисту СССР Олегу Янковскому. Во время прогулки горожане смогут узнать о начале творческого пути актера, о его самых значимых ролях, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Новый маршрут команды проекта „Узнай Москву“ посвящен 80-летию со дня рождения основателя знаменитой актерской династии, народного артиста СССР Олега Янковского», - уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Маршрут включает знаковые места, связанные с жизнью и творчеством Янковского. Речь идет о киностудии «Мосфильм», театре «Ленком», в котором актер служил более 30 лет, а также Центральном доме кино, где прошли премьеры самых обсуждаемых картин с его участием. Прогулка стартует с киностудии «Мосфильм». Знаковой остановкой на пути станет дом в стиле сталинского ампира на Комсомольском проспекте, где Янковский прожил с конца 1980-х годов до своих последних дней.

Все точки пути обозначены на интерактивной карте, желающие смогут найти там дополнительную информацию о каждой из них.

Сервис «Узнай Москву» также разместил маршрут о карьере и творчестве режиссера и преподавателя МХАТ Марины Брусникиной. Участники экскурсии смогут побывать в восьми важных местах, которые сыграли ключевую роль в ее творческой биографии.

Актеры Москва

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