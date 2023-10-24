Более десяти домов по реновации спроектируют и построят в центре Москвы

«Сегодня в стадии строительства находится пять домов площадью 62,5 тысячи квадратных метров, а еще восемь площадью 117,8 тысячи „квадратов“ проектируются», - уточнил он.

Все квартиры в новостройках выполнят с отделкой, часть из них отдадут маломобильным гражданам. Во всех поставят плиты, обустроят санузлы. Территорию вокруг домов благоустроят.

Бочкарев добавил, что в новостройки переедут более шести тысяч человек. Кроме того, план программы завершили в Таганском районе столицы. При этом во всем центральном округе его реализацию оценили в 60%.

Ранее на юго-западе Москвы в эксплуатацию ввели более 30 новостроек по реновации. Их общая площадь составила 415,2 тысячи квадратных метров.