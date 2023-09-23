Более 900 московских компаний перешли в категорию крупного бизнеса в этом году
Свыше 900 столичным компаниям удалось перейти в категорию крупного бизнеса в 2023-м. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, показатель оказался на 25% выше, чем в прошлом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«При этом каждый восьмой бизнес из этого списка получает поддержку города - от льготного кредитования и грантов на покупку оборудования до консультаций и обучения», - уточнил он.
Глава города привел в пример компанию «Бифорком Тек», которая занимается разработкой и производством коммутаторов для центров обработки данных, маршрутизаторов, автоматизированных рабочих мест. Предприятию помогли взять кредит, благодаря этому оно сможет разработать новую серию своей продукции.
Кроме того, субсидию получила «Диагностика-М». Деньги пойдут на создание оборудования для безопасности с искусственным интеллектом.
Мэр добавил, что власти регулярно корректируют все меры поддержки и стараются учитывать запросы московских бизнесменов.
Ранее прием заявок на гранты для социально ориентированного бизнеса стартовал в Москве. За счет финансовой поддержки можно возместить до 75% затрат.