Более 900 московских компаний перешли в категорию крупного бизнеса в этом году

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«При этом каждый восьмой бизнес из этого списка получает поддержку города - от льготного кредитования и грантов на покупку оборудования до консультаций и обучения», - уточнил он.

Глава города привел в пример компанию «Бифорком Тек», которая занимается разработкой и производством коммутаторов для центров обработки данных, маршрутизаторов, автоматизированных рабочих мест. Предприятию помогли взять кредит, благодаря этому оно сможет разработать новую серию своей продукции.

Кроме того, субсидию получила «Диагностика-М». Деньги пойдут на создание оборудования для безопасности с искусственным интеллектом.

Мэр добавил, что власти регулярно корректируют все меры поддержки и стараются учитывать запросы московских бизнесменов.

Ранее прием заявок на гранты для социально ориентированного бизнеса стартовал в Москве. За счет финансовой поддержки можно возместить до 75% затрат.