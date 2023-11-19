Более 8,5 тысячи московских семей выбрали услугу «Помощь при переезде» по реновации в этом году

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«Согласно условиям программы, утвержденным Сергеем Собяниным, грузчики бесплатно помогают доставить крупногабаритные вещи, например, мебель и бытовую технику», - уточнил он.

Желающим заказать услугу нужно подать заявку через сервис «Помощь при переезде по программе реновации» или оставить ее лично, посетив центр информирования по переселению.

Это можно сделать после заключения договора на новое жилье.

Левкин добавил, что всего с начала реновации услугу выбрали более 35 тысяч семей. Помощью бесплатных грузчиков чаще всего пользовались жители Юго-Восточного, Северного и Восточного округов.

В столице подобрали стартовые площадки , включенные в реновацию жилого фонда, общим размером в 10 миллионов квадратных метров. Это позволит ускорить реализацию самой программы.