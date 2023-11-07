Более 770 объектов самостроя снесли в Москве за девять месяцев

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«В числе зафиксированных самовольных построек 902 пришлись на объекты капитального строительства - здания, строения и сооружения и 256 на некапитальные постройки - бытовки, навесы и ограждающие конструкции», - рассказал он.

Бобров добавил, что общая площадь самостроев превысила 118,2 тысячи квадратных метров. Из них 41,8 тысячи квадратных метров уже демонтировали. При этом 11 фактов незаконного строительства пресекли на начальном этапе.

Специалисты также выявили 609 случаев незаконного использования земельных участков и 297 нарушений при использовании объектов нежилого фонда.

Более 420 самостроев привели в порядок в соответствии с нормами в Подмосковье с начала года.