Более 710 тысяч раз за пять лет москвичи воспользовались услугой онлайн-записи к ветврачу

«Чаще всего владельцы записывают кошек и собак. Самой востребованной услугой остается вакцинация», - уточнила она.

Шинкарук отметила, что пользователи могут в сервисе подобрать необходимую услугу и ближайшую ветклинику. Если в личном кабинете владельца на mos.ru внесены данные о животном, на запись уйдет не больше двух минут.

По словам замглавы столичного департамента информационных технологий Дмитрия Иванова, городская ветеринарная автоматизированная система позволила создать услугу онлайн-записи к ветеринару и упростить жителям заботу о питомцах. Теперь москвичи могут выбирать удобное время и определенного специалиста, а также с помощью интерактивной карты найти подходящее учреждение. На mos.ru в сервисе «Мой питомец» также можно увидеть амбулаторную карту животного и получить инструкции по уходу за ним.

Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории. После проведенного в прошлом году ремонта ее мощность возросла вдвое и теперь составляет до 120 тысяч анализов в год.