Более 700 коммерческих помещений продали на торгах в Москве за год

«Помещения в подвалах и на цокольных этажах пользуются спросом у инвесторов. Их коммерческие возможности сопоставимы с первыми этажами, а стартовая цена на торгах ниже. Популярность этих объектов подтверждается статистикой», - отметил он.

По словам Ефимова, в 2022 году в Москве состоялись торги по 344 лотам, в 2021-м - по 249. Сейчас на один лот приходится в среднем семь претендентов.

Все процедуры приобретения недвижимости на городских торгах, от момента публикации до подписания договора, проходят онлайн. Для участия достаточно зарегистрироваться на электронной торговой площадке и получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Договор заключается напрямую с собственником - столицей либо учреждением. Помещения реализуют на открытых аукционах на повышение цены, посредством публичного предложения на понижение начальной стоимости, а также на торгах без объявления цены: участники сами называют свою сумму.

Самое маленькое из выставленных на торги помещений, на проспекте Маршала Жукова, располагалось всего на 1,5 квадратного метра. Самый большой объект - более 1,6 тысячи «квадратов» - реализовали на Большой Грузинской улице посредство публичного предложения.

В 2023 году больше всего помещений на цокольных и подвальных этажах продали на торгах в центральных районах Москвы. В ЦАО прошли торги по 212 объектам. Как пояснил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, на этих территориях спрос на коммерческую недвижимость стабильно выше из-за деловой и потребительской активности. На втором месте по популярности оказался запад столицы (170 лотов) и Северный административный округ (75).

Подробная информация о лотах публикуется на Инвестиционном портале Москвы в разделе « Имущество от города ».

Больше узнать об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно на сайте «Экономика Москвы».