Более 600 зон отдыха построили у реконструированных поликлиник в Москве

25 сентября 2023, 14:28
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Возле почти 200 отремонтированных московских поликлиник обустроили более 600 зон отдыха. Как рассказали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы, работы провели в рамках первого этапа реконструкции.

Как пояснил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Петр Бирюков, прилегающие территории обновленных поликлиник тоже получили совершенно новый облик.

«В ходе благоустройства организовали 615 зон отдыха с удобными пешеходными дорожками, освещением, лавочками, над некоторыми из них установили навесы», - рассказал он.

Вокруг поликлиник наладили современное освещение, перепланировали территории, убрали все воздушные провода под землю, разделили тротуары и проезжую часть, около детских поликлиник по возможности установили игровые площадки.

Кроме того, за время работ успели высадить более 1,4 тысячи деревьев и почти 10,9 тысячи кустарников, а осенью и весной добавят к ним еще около 380 деревьев и свыше 2,5 тысячи кустарников. Все растения подбирались с учетом рекомендаций аллергологов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на юге столицы построят школу, детский сад и поликлинику. По его словам, проекты инфраструктурных объектов уже одобрили.

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Поликлиники Москва 2023
Участника шоу Первого канала забрали с молитвы в военкомат в Москве — СМИ
22 октября 2023, 19:11
Фото: freepik.com
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В Москве участника шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова забрали в военкомат из мечети. Певец уверен, его хотят отправить в армию, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, сотрудники полиции приехали к мечети, расположенной в Котельниках. Они начали проверять паспорта у молящихся и выпускать их по одному.

Мамут рассказал журналистам, что некоторых мужчин в трех автобусах доставили в люберецкий военкомат. Там их заставили пройти срочную медкомиссию, которая почти всех признала годными к службе. Затем верующих привезли в Балашиху, где одних агитировали стать контрактниками, а других пытались отправить на срочную службу.

Baza уточнила, что Усеинов почти 10 лет назад получил российский паспорт в Крыму. В армию он не пошел по состоянию здоровья. По словам певца, в мае он получил повестку, но в сентябре у него была операция, о чем он сообщил в военкомат. После этого повестки не приходили. Мамут добавил, что он и еще несколько человек никуда не поехали и теперь их не выпускают, заставляя ждать следователей из СК, которые должны приехать в воскресенье.

Ранее сотрудник Большого театра получил отсрочку от призыва от имени военного комиссара Тверского района Москвы. Следователи усомнились в ее подлинности и основаниях для выдачи.

Армия Москва 2023
Более 400 самостроев снесли на северо-западе Москвы
20 октября 2023, 17:46
РИА «Новости»
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Госинспекция по недвижимости в результате проверок обнаружила на северо-западе Москвы 670 незаконных построек площадью более 92 тысяч квадратных метров. В судебном порядке начали рассматривать снос 16 из них, а более 400 из них уже демонтировали, сообщили в пресс-службе ведомства.

Госинспекция по недвижимости провела более 1,5 тысячи проверок На северо-западе Москвы. Сотрудники ведомства выявили 516 нарушений. Большая часть из них связана с незаконным использованием земельных участков, нецелевым использованием земли и захламлением территории (96).

«Наибольшее количество самостроя было зафиксировано на территориях промышленных зон и промпредприятий, расположенных в районах Южное Тушино, Щукино, Строгино, а также Покровское-Стрешнево», - отметил глава Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, 430 незаконных сооружений площадью более 24 тысяч квадратных метров уже демонтировали. Владельцы 199 самовольных построек снесли свои сооружения самостоятельно.

Ранее стало известно о том, что москвичи стали в два раза чаще согласовывать незаконную перепланировку.

Благоустройство Москва 2023
Инвесторы начали строить более 60 соцобъектов в Москве
20 октября 2023, 15:10
РИА «Новости»
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За первые девять месяцев 2023 года столичные девелоперы получили 66 разрешений на строительство социальных объектов общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, инвесторы построят 40 образовательных, семь спортивных, семь лечебно-оздоровительных и 12 культурно-просветительских объектов.

Бочкарев также отметил, что этот показатель превысил прошлогодний в два с половиной раза, когда девелоперы строили 37 социальных объектов площадью около 366 тысяч квадратных метров.

«Статистика показывает, что сегодня девелоперы готовы предлагать москвичам не только жилье и коммерческую инфраструктуру, но также реализовывать социально-значимые проекты на территории столицы», - подчеркнул заммэра.

Больше всего разрешений на строительство социальных объектов - 17 - получили в Новой Москве. Их общая площадь составит 220 тысяч квадратных метров. На северо-западе столицы возведут 11 объектов, а в ЗАО - девять.

Ранее сообщалось о том, что жилой квартал в стиле русского севера создадут в Москве.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве в ночь на субботу
20 октября 2023, 14:49
РИА «Новости»
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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности в ночь на 21 октября из-за гололедицы. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о потенциально опасной погоде в столице и области продлится с 21:00 20 октября до 09:00 21 октября.

Также специалисты комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что местами в столице пройдет дождь и мокрый снег, что может поспособствовать образованию гололедицы. Они призвали водителей к осторожности на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами на магистралях.

Москва уже перевыполнила октябрьскую норму дождей. Количество зафиксированных осадков составило 82 миллиметра. Кроме того, столичным автомобилистам порекомендовали поменять летнюю резину на зимнюю и провести ТО.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве

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