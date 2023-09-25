Более 600 зон отдыха построили у реконструированных поликлиник в Москве
Возле почти 200 отремонтированных московских поликлиник обустроили более 600 зон отдыха. Как рассказали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы, работы провели в рамках первого этапа реконструкции.
Как пояснил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Петр Бирюков, прилегающие территории обновленных поликлиник тоже получили совершенно новый облик.
«В ходе благоустройства организовали 615 зон отдыха с удобными пешеходными дорожками, освещением, лавочками, над некоторыми из них установили навесы», - рассказал он.
Вокруг поликлиник наладили современное освещение, перепланировали территории, убрали все воздушные провода под землю, разделили тротуары и проезжую часть, около детских поликлиник по возможности установили игровые площадки.
Кроме того, за время работ успели высадить более 1,4 тысячи деревьев и почти 10,9 тысячи кустарников, а осенью и весной добавят к ним еще около 380 деревьев и свыше 2,5 тысячи кустарников. Все растения подбирались с учетом рекомендаций аллергологов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на юге столицы построят школу, детский сад и поликлинику. По его словам, проекты инфраструктурных объектов уже одобрили.
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