Более 600 зон отдыха построили у реконструированных поликлиник в Москве

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Как пояснил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Петр Бирюков, прилегающие территории обновленных поликлиник тоже получили совершенно новый облик.

«В ходе благоустройства организовали 615 зон отдыха с удобными пешеходными дорожками, освещением, лавочками, над некоторыми из них установили навесы», - рассказал он.

Вокруг поликлиник наладили современное освещение, перепланировали территории, убрали все воздушные провода под землю, разделили тротуары и проезжую часть, около детских поликлиник по возможности установили игровые площадки.

Кроме того, за время работ успели высадить более 1,4 тысячи деревьев и почти 10,9 тысячи кустарников, а осенью и весной добавят к ним еще около 380 деревьев и свыше 2,5 тысячи кустарников. Все растения подбирались с учетом рекомендаций аллергологов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на юге столицы построят школу, детский сад и поликлинику. По его словам, проекты инфраструктурных объектов уже одобрили.

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