Более 600 человек получат «реновационные» квартиры на юго-востоке Москвы

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«Новостройка состоит из трех жилых корпусов переменной этажности. Фасады облицованы керамогранитом и клинкерной плиткой бежевого, светло-кирпичного и жемчужно-серого цветов», - уточнил он.

Левкин добавил, что на подземном этаже дома расположили паркинг. Квартиры выполнили с улучшенной отделкой по стандартам реновации.

Глава департамента горимущества Максим Гаман отметил, что 29 сентября жильцам дома № 4, который расположен в одном квартале с новостройкой, направили письма с предложениями равнозначных квартир. С 12 октября они начнут осматривать новое жилье.

«Всем участникам программы реновации вместе с уведомлениями направляют брошюру „Электронные помощники при переезде в новую квартиру“. В ней отражены семь шагов по переселению и QR-коды на электронные сервисы на портале mos.ru», - рассказал Гаман.

В общей сложности в Капотне по реновации планируют расселить 28 домов, где проживают более пяти тысяч москвичей. На трех стартовых площадках одну новостройку передали под заселение, еще одно жилое здание строят, а один дом - в проекте.

Ранее жильцы 12 домов переехали по реновации в Рязанском районе Москвы. Первый этап переселения по программе там завершили досрочно.