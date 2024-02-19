Более 55 спортивных объектов обновят в Москве

Он перечислил знаковые спортобъекты, на которых уже провели ремонтные работы. Среди них конноспортивный комплекс «Битца», стадион «Авангард» и стадион «Десна» в поселении Первомайском.

Глава города уточнил, что спорткомплексы на улицах Габричевского и 16-й Парковой также привели в порядок.

В этом году комплексный ремонт охватит 16 объектов, в следующем году - еще 19. Работы планируют выполнить в новом формате, то есть обустроить комфортные спортивные зоны и места ожидания.

В Москве также проведут капремонт свыше 2,3 тысячи домов до конца 2024-го. В них планируют установить 2642 новых лифта.