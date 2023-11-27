27 ноября 2023, 13:32

Более 500 объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала 2023 года в Москве появилось 523 новых объекта капитального строительства, их общая площадь превысила 11,6 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, с января в Москве ввели в эксплуатацию на 32% больше «квадратов» недвижимости, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда в городе сдали 8,8 миллиона квадратных метров.

«Большинство объектов, получивших разрешения на ввод, являются жилыми - сдано 258 многоквартирных домов с площадью квартир 5,5 миллиона квадратных метров» - уточнил Бочкарев.

Он добавил, что часть объектов появилась в столице по программе реновации - 52 дома построили для расселенных жителей Москвы. Общая площадь квартир составила более 857 тысяч квадратных метров. При этом 80% появившихся объектов построили на средства инвесторов.

«В частности, девелоперы ввели 34 детских сада, 16 школ, десять спортивных комплексов и четыре медицинских учреждения», - добавил заммэра.

С начала года в Москве одобрили строительство 14,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Строительство Недвижимость Москва 2023 Андрей Бочкарев
27 ноября 2023, 13:12
Суд отказал комику Руслану Белому в снятии статуса иноагента
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Основателю шоу Stand up Руслану Белому* не удалось снять статус иноагента. Суд отказал исключить комика из реестра Минюста, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал в удовлетворении административного искового заявления Белого Руслана Викторовича* к Министерству Юстиции Российской Федерации о признании решения незаконными, исключении сведений из реестра», - говорится в сообщении.

Шоумена включили в реестр иностранных агентов 1 сентября этого года. Представитель Минюста Станислав Воробьев, выступая в суде, уточнил, что Белый* занимается политикой , участвует в создании и распространении публичных материалов, в том числе в СМИ, также признанными иноагентами. Весной этого года за месяц комик получил 160 тысяч рублей иностранного финансирования.

Шоумен также позволил себе высказывания против спецоперации. После начала СВО он переехал в Турцию, но позже переселился в Барселону, где планирует получить вид на жительство и испанский паспорт.

* Руслан Белый внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.

Суд Иноагенты Москва 2023
27 ноября 2023, 13:02
Москвичи отметили День матери концертами, мастер-классами и флешмобами
Сайт мэра и правительства Москвы
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На протяжении всей прошлой недели в Москве проходили события в честь Дня матери. Психологи консультировали желающих в школах и колледжах, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы подготовили масштабную недельную праздничную программу и сейчас видим, какой большой отклик она получила со стороны горожан», - уточнила она.

Ракова отметила, что встречи с топовыми спикерами, праздничные концерты и мастер-классы в семейных центрах и центрах московского долголетия посетили несколько тысяч человек. Посетители МФЦ отправили свыше трех тысяч оригинальных открыток ко Дню матери по почте.

Изюминкой торжества стал «Лекторий московской мамы». Это серия бесплатных лекций от ведущих экспертов и звезд. Более четырех тысяч женщин с детьми посетили занятия очно, еще свыше 400 тысяч - прослушали онлайн.

Кроме того, детские поликлиники Москвы раздали 100 тысяч рецептов. Каждой маме, посетившей с ребенком в детскую поликлинику в прошлые выходные.

С января 2023 года в московских роддомах на свет появилось свыше 100 тысяч детей. Самый популярный день рождения - 23 августа, тогда 371 женщина стала мамой.

Праздники Семья Москва 2023
27 ноября 2023, 12:01
Москва выставила на продажу более 100 машиномест на Изюмской улице
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московские власти проведут открытый онлайн-аукцион для продажи 121 машиноместа в многоуровневом паркинге, расположенном по адресу Изюмская улица, дом 63. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Всего доступно 121 парковочное место площадью от 14 до 19 квадратных метров. <…> К участию приглашаются все желающие», - отметил он.

Процедура определения цены произойдет с помощью онлайн-аукционов с 14 декабря по 29 января 2024 года. Срок подачи заявок на участие в аукционах закончится 25 января. Для участия в торгах понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее Москва выставила на торги коммерческое помещение на Волоколамском шоссе.

Недвижимость Машины Москва 2023
27 ноября 2023, 11:27
Собянин поздравил победителей молодежного конкурса «Наследие» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве провели VI молодежный форум «Наследие». В этом году в нем приняли участие 20 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Студенческий конкурс собрал около 400 ребят из 32 вузов. В том числе из регионов России и Республики Беларусь», - уточнил он.

Глава города отметил, что московская команда № 10 победила с проектом создания центра здоровья, культуры и отдыха «Басманный двор». Жюри также выделило проекты команды № 9 «Реабилитационный центр „Точка опоры“ и команды № 4 - „Социокультурный кластер „Басманный“.

Среди регионов победителями стали участники конкурса из Владимира. На втором месте оказался Воронеж, третье - Тюмень.

Собянин поздравил победителей и пожелал им новых плодотворных идей.

В конце форума провели городской фестиваль. Всех желающих научили реставрировать мебель из дерева и мозаику, а также участникам предложили отправить открытку в любой уголок России «Почтой Наследия».

Пользователи «Активного гражданина» при помощи голосования также выбрали лучшие площадки первого городского фестиваля «Усадьбы Москвы». Он прошел с 1 июля по 30 сентября.

Фестивали Сергей Собянин Москва 2023

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