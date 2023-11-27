Более 500 объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

По его словам, с января в Москве ввели в эксплуатацию на 32% больше «квадратов» недвижимости, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда в городе сдали 8,8 миллиона квадратных метров.

«Большинство объектов, получивших разрешения на ввод, являются жилыми - сдано 258 многоквартирных домов с площадью квартир 5,5 миллиона квадратных метров» - уточнил Бочкарев.

Он добавил, что часть объектов появилась в столице по программе реновации - 52 дома построили для расселенных жителей Москвы. Общая площадь квартир составила более 857 тысяч квадратных метров. При этом 80% появившихся объектов построили на средства инвесторов.

«В частности, девелоперы ввели 34 детских сада, 16 школ, десять спортивных комплексов и четыре медицинских учреждения», - добавил заммэра.

С начала года в Москве одобрили строительство 14,5 миллиона квадратных метров недвижимости.