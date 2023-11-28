28 ноября 2023, 18:37

Более 50 тысяч люксовых машин отправили на штрафстоянки в Москве с начала года

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

С января этого года на спецстоянки эвакуировали 52 тысячи люксовых автомобилей. Водители бросали их в неположенных местах, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что элитные иномарки оставляли на тротуарах, рядом с пешеходными переходами, под запрещающими знаками и на местах для инвалидов. Специалисты зафиксировали и другие нарушения правил остановки и стоянки.

Дептранс составил антирейтинг машин, которые чаще всего приходилось увозить на штрафстоянки. Среди них - Toyota, Mercedes и BMW. Встречались и нарушители на более дорогих автомобилях, как Aston Martin, Maybach и Rolls-Royce.

«Мы перемещаем на спецстоянки автомобили, которые припаркованы с нарушениями правил, независимо от марки и внешнего вида», - уточнили глава дептранса Максим Ликсутов.

Такие машины мешают пешеходам и городскому транспорту, закрывая им обзор. Это может привести в авариям, добавили в ведомстве.

Адвокат Анатолий Миронов сообщил, что водителей ждут штрафы за видео и фото нарушений в соцсетях. По закону правоохранители обязаны реагировать на такие публикации.

Штрафы Машины Москва 2023
28 ноября 2023, 18:29
Около 32 тысяч человек присоединились к индустрии моды в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве около 11 профильных компаний и индивидуальных предпринимателей работают в индустрии моды. Это составляет 7,7% от всех креативных организаций. Их суммарный оборот превышает 150 миллиардов в год, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Творческий бизнес играет значимую роль в экономике города. В московской индустрии моды трудятся почти 32 тысячи человек. Суммарный оборот организаций превышает 150 миллиардов рублей в год, и эти цифры постоянно растут», - рассказала она.

Кроме этого, в глобальном рейтинге модных городов Москва заняла девятое место, подтвердив статус крупнейшего фешен-мегаполиса Восточной Европы и СНГ.

В столице начал работу международный форум BRICS Fashion Summit.

На нем с 28 ноября по 2 декабря соберутся ведущие профессионалы индустрии, молодые дизайнеры, блогеры и эксперты со всего мира.

Бизнес Москва 2023
28 ноября 2023, 16:59
Черновую отделку низкоэтажной части НКЦ в Москве выполнили почти на две трети
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В 60% помещений низкоэтажной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) завершили работы по черновой отделке. Это 108 тысяч квадратных метров из 170 необходимых, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На данном этапе строительства комплекса архитектурно-отделочные работы охватили всю низкоэтажную часть НКЦ, состоящую из корпусов переменной этажности», - подчеркнул он.

Бочкарев добавил, что на этой площади также более чем наполовину обустроили фасад и на треть смонтировали внутренние инженерные системы.

Кроме этого, работы проводят и в 47-этажной башне высотой 288 метров со шпилем. Там уже на треть подготовили конструкции фасада и приступили к возведению внутренних стен и перегородок, а также к монтажу лифтов и других инженерных систем.

Внешние фасады комплекса зданий оформят в единой стилистике.

Они будут связаны между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами, чтобы обеспечить удобство для будущих сотрудников.

Москва 2023 Андрей Бочкарев
28 ноября 2023, 15:36
Около пяти тысяч световых конструкций украсят московские улицы к Новому году
Читайте нас в: Google Новости
Москву начали преображать к новогодним и рождественским праздникам. На улицах появятся около пяти тысяч световых конструкций и свыше тысячи искусственных елей, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. Сейчас монтажные работы ведут во всех административных округах. Их завершат до 1 декабря», - уточнил он.

В центре мегаполиса установят восемь крупных световых арок, которые похожи на фасады главных театров. Их модернизировали и оснастили новыми программами световой и цветовой динамики, интенсивности освещения.

В пешеходных зонах Бульварного кольца по традиции появятся световые тоннели. В парке Победы на Поклонной горе установят огромный елочный шар высотой в 20 метров и весом в 35 тонн. На проспекте Мира в Ростокине горожане смогут вновь встретить «полярных медведей». В парке «Зарядье» установят опоры освещения, световые консоли в виде спиралей, которые будут напоминать новогодний серпантин.

На Красной площади в качестве главной новогодней елки 2023 года установят 25-метровую ель из поселка Фряново в Подмосковье. Ее удалось найти с помощью спутникового фото.

Благоустройство Новый год Москва 2023 Петр Бирюков
28 ноября 2023, 15:07
Около 1,8 миллиона «квадратов» жилья ввели в Новой Москве с начала года
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Троицком и Новомосковском округах Москвы с начала года ввели более 1,78 миллиона квадратных метров жилья. Свыше 634 тысяч «квадратов» составили ИЖС. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, до конца года к проектам жилой застройки добавится еще примерно 2,49 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе более 644 тысяч квадратных метров промышленных и социальных зданий.

Глава департамента по разработке новых территорий Владимир Жидкин отметил, что благодаря улучшению транспортной и социальной инфраструктуры продажи квартир в Новой Москве стали происходить на 10% быстрее, чем в старых границах столицы.

Кроме того, четыре миллиона «квадратов» жилья уже ввели в Москве с начала реновации.

Строительство Недвижимость Москва 2023 Андрей Бочкарев ТиНАО

Новости по теме