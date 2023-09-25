Более 50 образовательных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

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По его словам, новые здания под школы, детсады и корпуса вузов вводили в эксплуатацию только убедившись, что они соответствуют строгим стандартам качества, а также соблюдают принципы безбарьерной среды.

«По сравнению с прошлым годом общая площадь введенных в эксплуатацию образовательных учреждений увеличилась на 87%. Подобный прирост стал возможен благодаря особому вниманию городских властей к этой сфере, а также внебюджетным источникам финансирования», - поделился Бочкарев.

Он уточнил, что площадь сданных объектов составила свыше 408 тысяч квадратных метров. Они рассчитаны на 22,5 тысячи мест.

Бочкарев отметил, что особая заслуга в этом успехе принадлежит инвесторам, которые начали значительно активнее вкладывать средства в строительство образовательных объектов разного назначения для новых жилых кварталов. Так, в столице за счет частных вложений реконструировали или построили с нуля 30 детских садов и 14 школ, в том числе школу с IT-полигоном в районе Лефортово, а также учебный корпус с инженерным и медицинским лабораторно-исследовательским комплексом в районе Чертаново Южное.

Ранее москвичам рассказали об обновлении территорий вокруг поликлиник , попавших в программу капитального ремонта. По словам исполняющего обязанности заммэра Петра Бирюкова, более 600 зон отдыха создали около почти 200 медучреждений.

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В Москве с начала года 54 объекта образования получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Как заявил исполняющий обязанности заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев , этот показатель уже значительно превысил прошлогодние результаты.