Более 50 новостроек ввели в эксплуатацию в Москве по реновации с начала года
С начала этого года в Москве ввели в эксплуатацию 51 новостройку по программе реновации. В них переселятся более 30 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Дома по реновации возводятся по намеченным планам. <…> Средний срок передачи под заселение новостроек после ввода - три месяца. В это время ведется приемка квартир и инженерных коммуникаций», - подчеркнул он.
Все новостройки расположены в 10 округах Москвы. Из них 32 дома уже передали под заселение. Каждый из них возвели по индивидуальному проекту. Первые этажи стандартно отдали под коммерческие нужды, территорию вокруг благоустроили.
Программу реновации реализуют в Москве с 2017 года. За это время ключи от новых квартир получили более 124 тысяч горожан.