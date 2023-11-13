Более 50 новостроек ввели в эксплуатацию в Москве по реновации с начала года

«Дома по реновации возводятся по намеченным планам. <…> Средний срок передачи под заселение новостроек после ввода - три месяца. В это время ведется приемка квартир и инженерных коммуникаций», - подчеркнул он.

Все новостройки расположены в 10 округах Москвы. Из них 32 дома уже передали под заселение. Каждый из них возвели по индивидуальному проекту. Первые этажи стандартно отдали под коммерческие нужды, территорию вокруг благоустроили.

Программу реновации реализуют в Москве с 2017 года. За это время ключи от новых квартир получили более 124 тысяч горожан.