13 ноября 2023, 18:03

Более 50 новостроек ввели в эксплуатацию в Москве по реновации с начала года

Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала этого года в Москве ввели в эксплуатацию 51 новостройку по программе реновации. В них переселятся более 30 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Дома по реновации возводятся по намеченным планам. <…> Средний срок передачи под заселение новостроек после ввода - три месяца. В это время ведется приемка квартир и инженерных коммуникаций», - подчеркнул он.

Все новостройки расположены в 10 округах Москвы. Из них 32 дома уже передали под заселение. Каждый из них возвели по индивидуальному проекту. Первые этажи стандартно отдали под коммерческие нужды, территорию вокруг благоустроили.

Программу реновации реализуют в Москве с 2017 года. За это время ключи от новых квартир получили более 124 тысяч горожан.

Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев
13 ноября 2023, 18:37
Десятый дом снесли в московском районе Кузьминки по программе реновации
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Десять пятиэтажных зданий снесли в районе Кузьминки на юго-востоке столицы в рамках программы реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Последнее на данный момент снесенное здание располагалось по адресу: улица Зеленодольская, дом 28, корпус 4. Дом демонтировали с использованием технологии «умного сноса».

«Его жители переехали в новые квартиры на той же улице», - отметил Загрутдинов.

Со старта программы реновации в Москве уже снесли более 300 жилых домов.

Дом по реновации на 330 квартир также появится в московском Южном Тушине. Все жилые помещения сдадут с полной отделкой.

Более 50 новостроек ввели в эксплуатацию в столице по реновации с начала года. Из них 32 дома уже передали под заселение. Каждое здание возвели по индивидуальному проекту. В новостройки переселятся более 30 тысяч человек.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
13 ноября 2023, 17:39
Корпус МГУ закрыли из-за вспышки кори — СМИ
Сайт мэра и правительства Москвы
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Один из корпусов Московского государственного университета имени Ломоносова закрыли из-за вспышки кори. Инфекцию обнаружили у первокурсника с факультета мировой политики, передал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, остальных студентов вуза обследуют. На карантин закрыли первый учебный корпус, расположенный на Ленинских горах. Всего он насчитывает 11 факультетов. Студентов перевели на дистанционное обучение.

В конце мая МГИМО закрыли на карантин из-за вспышки кори. Студентов отправили на дистанционное обучение. Из-за подобного случая заболевания студентов одного из корпусов Московского государственного университета (МГУ) перевели на удаленку.

Болезни МГУ Москва 2023
13 ноября 2023, 17:29
Комплекс онкобольницы № 62 запланировали открыть в «Сколкове» в Москве в 2025 году
Unsplash
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В 2025 году на территории инновационного центра «Сколково» планируют открыть новый лечебного-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62. Об этом АГН «Москва» сообщил мэр столицы Сергей Собянин после осмотра учреждения.

«Здесь уже на сегодняшний день основной корпус построен на 60%, и вспомогательный - начато строительство. Но я думаю, что в 2025 году одновременно будет запущен и новый, и вспомогательный реанимационные корпуса», - рассказал он.

Их общая площадь превысит 60 тысяч квадратных метров. Амбулаторно стационарный корпус будет рассчитан на 525 коек, а операционно-реанимационный - на 26.

Больницам Москвы и области, которые занимаются пациентами с раком, уделяют особо внимание, а медицинские учреждения регулярно обновляют. Например, в больницу в Солнечногорске в начале ноября поступили новые аппараты УЗИ.

Здравоохранение Сергей Собянин Москва 2023
13 ноября 2023, 16:38
Московский коммунальный флот подготовили к зиме
Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зимнему периоду коммунального флота. Об этом АГН «Москва» сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«Столичный коммунальный флот завершил работу. Суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны», - подчеркнул он.

Теперь специалисты приступят к оценке состояния оборудования, его обновлению при необходимости.

Бирюков добавил, что в период навигации водные коммунальщики ежедневно собирали мусор, ликвидировали загрязнения и убирали иловый осадок. Всего со дна Москва-реки они подняли около 600 тонн отходов.

Москва 2023 Петр Бирюков

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