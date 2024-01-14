14 января 2024, 12:53

Более 50 миллионов карт «Тройка» выпустили в Москве за 11 лет

РИА «Новости»
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С 2013 года в Москве выпустили свыше 50 миллионов карт «Тройка». За эти годы документ стал не только удобным проездным, но и многофункциональным помощником для пассажиров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В 2023 году производство „Тройки“ и чипа к ней полностью локализовано в Москве», - отметил он.

Глава города напомнил, что с помощью «Тройки» удобно расплачиваться в общественном транспорте. Ее можно использовать вместо пароля при аренде велосипедов. Для этого нужно привязать «Тройку» к сервису «Велобайк». На карту можно оформить абонемент на паркинги со шлагбаумом или заезжать по ней на перехватывающие автостоянки. Оплату «Тройкой» принимают Московский зоопарк, Пушкинский музей, парк «Зарядье» и канатная дорога на Воробьевых горах.

Билетной системой «СберТройка» пользуются уже не только в столице, но и в 25 российских регионах. За пополнение «Тройки» пассажиру начисляют бонусы. Ими можно расплатиться за проезд или мобильную связь.

Мэр уточнил, что специалисты начали испытывать виртуальный аналог карты для оплаты проезда смартфоном. Цифровая «Тройка» появится в общем доступе в июне 2024 года.

Метро Сергей Собянин Москва
14 января 2024, 13:22
Мэрия Москвы анонсировала подготовку новых собак-проводников в метро
РИА «Новости»
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В московской подземке в наступившем году подготовят еще 50 собак-проводников. Всего в метрополитене 350 четвероногих помощников незрячих пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В 2024 году мы продолжим обучать собак-проводников в метро, чтобы животные могли уверенно помогать хозяевам на станциях, в вагонах поездов и на эскалаторах», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, метрополитен на протяжении 10 лет помогает Российской школе подготовки собак-проводников ВОС тренировать животных, которые в перспективе будут сопровождать слабовидящих и незрячих пассажиров.

Ликсутов добавил, что несколько занятий уходит на то, чтобы собаки привыкли к шуму и толпе людей. Их обучают ориентированию в подземке и проходу через турникеты. Животных тренируют спускаться и подниматься на эскалаторе, а также подавать хозяину упавшие предметы.

В прошлом году в московском метро провели экскурсию для незрячих и слабовидящих людей. Гости послушали описания станций, прикоснулись к скульптурам на «Площади Революции» и витражам на «Новослободской».

Животные Инвалиды Метро Москва
14 января 2024, 12:25
Спасатели вытащили из машины мужчину, пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы
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В воскресенье ночью в Москве в районе Южное Бутово столкнулись два автомобиля. Спасатели помогли одному из пострадавших, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В ведомстве уточнили, что прибывший экипаж на улицу Южнобутовскую, где произошло дорожно-транспортное происшествие, отключил аккумуляторные кислотные батареи автомобилей.

Затем спасатели специальным щитом достали одного из пострадавших из машины. Мужчину с травмами конечностей перенесли в автомобиль скорой помощи. После его увезли в больницу.

Утром 10 января на внешней стороне 52-го километра Московской кольцевой автодороги произошло ДТП. Грузовой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Водитель фуры, не справившись с управлением, врезался в ограждение.

Спасатели ДТП Москва
14 января 2024, 12:04
Волна аномальных морозов в Москве закончилась в ночь на воскресенье
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Аномальные морозы, накрывшие Москву, пошли на спад. Ночь на 14 января завершила серию холодных дней, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на московской метеостанции ВДНХ зафиксировали -22,5 градуса. В центре столицы, на Балчуге показатели достигли -17,5 градуса, у МГУ -20,2 градуса и Тушино - минус 24,6 градуса. В Московской области холоднее всего было в Серпухове - 30,1 градуса ниже нуля, в Михайловском и Мелихове по -30,7 градуса.

По словам метеоролога, в ближайшее время такие морозы обойдут Центральную Россию.

«Климатический маятник на экваторе зимы качнется в мягкую сторону с положительным отклонением температуры от среднего», - подчеркнул он.

Тишковец добавил, что в столице высота снежного покрова составила от 24 до 41 сантиметра, в Подмосковье - от 27 до 40 сантиметров. При этом нормой для середины января считается 27 сантиметров.

В Москве 14 января будет облачно, во второй половине дня пройдут небольшие осадки в виде снега. Столбики термометров днем покажут отметки -11…-13 градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
14 января 2024, 11:42
Более 150 пар в Москве заключили брак в новогодние каникулы
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В дни новогодних праздников в Москве поженились 155 пар. Несколько дворцов бракосочетания провели торжественные церемонии с 4 по 7 января, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В новогодние праздники во дворцах бракосочетания царит особая атмосфера - их украшают елками и гирляндами», - отметила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Чаще всего для проведения свадеб выбирали дворец бракосочетания № 1 и дворец бракосочетания «Южное Бутово». Там прошло 50 и 47 торжественных церемоний. В новогодние каникулы можно было пожениться и в дворце бракосочетания № 4, и в Шипиловском дворце бракосочетания.

С 2020 года заключили брак в праздники примерно 200 пар.

Торжественные церемонии в Москве проводят более чем на 50 площадках. В частности, москвичам предлагают пожениться не только во дворцах бракосочетания, но и в музеях, на станциях метро, усадьбах и ресторанах.

В январские праздники в Москве Рождество стало самым популярным днем для регистрации брака. В 2024 году 7 января поженились 49 пар.

Свадьбы Новый год Москва

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