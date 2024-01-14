Более 50 миллионов карт «Тройка» выпустили в Москве за 11 лет

«В 2023 году производство „Тройки“ и чипа к ней полностью локализовано в Москве», - отметил он.

Глава города напомнил, что с помощью «Тройки» удобно расплачиваться в общественном транспорте. Ее можно использовать вместо пароля при аренде велосипедов. Для этого нужно привязать «Тройку» к сервису «Велобайк». На карту можно оформить абонемент на паркинги со шлагбаумом или заезжать по ней на перехватывающие автостоянки. Оплату «Тройкой» принимают Московский зоопарк, Пушкинский музей, парк «Зарядье» и канатная дорога на Воробьевых горах.

Билетной системой «СберТройка» пользуются уже не только в столице, но и в 25 российских регионах. За пополнение «Тройки» пассажиру начисляют бонусы. Ими можно расплатиться за проезд или мобильную связь.

Мэр уточнил, что специалисты начали испытывать виртуальный аналог карты для оплаты проезда смартфоном. Цифровая «Тройка» появится в общем доступе в июне 2024 года.