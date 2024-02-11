Более 460 разработок вошли в московский «Банк технологий»

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«„Банк технологий“ - бесплатный сервис, который помогает предприятиям быстро подобрать инструменты и IT-решения для цифровизации и автоматизации производства», - уточнил он.

Глава города отметил, что прежде чем включить решения в онлайн-реестр, их тщательно отбирают и оценивают эксперты.

Банк представляет собой шесть разделов, включая аппаратное и программное обеспечение, перспективные технологий от главных вузов страны.

В число последних разработок вошли автономные дроны, доставляющие мелкие грузы на предприятия, а также устройство, которое мониторит состояние оборудования, оптическая система для считывания и верификации маркировки продукции.

Собянин добавил, что один из столичных хлебобулочных комбинатов внедрил ПО, благодаря которому автоматизировали основные процессы, в том числе закупку сырья и поставки готовой продукции потребителям.

«Техноград» на ВДНХ также проведет 20 бесплатных обучающих программ. Все желающие смогут на курсах повысить свою квалификацию и освоить новые навыки.