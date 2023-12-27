27 декабря 2023, 13:18

Более 45 центров информирования по реновации открыли в Москве за год

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В 2023 году на первых этажах новостроек по программе реновации в Москве открыли 46 центров информирования. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Центры информирования открываются в момент начала заселения и прекращают свою работу после того, как все жильцы завершат переезд», - уточнил он.

Первые два дня после открытия центры работают с 9:00 до 21:00, а потом - ежедневно, кроме воскресенья, - с 12:00 до 20:00. В них новые жильцы могут получить консультацию и ответы на вопросы по программе.

По словам столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, с начала реализации программы реновации создали 175 Центров информирования в 80 районах и поселениях Москвы. Они поспособствовали ускорению сроков расселения домов и помогли около 49 тысячам семей с переездом.

Так в ноябре более трех тысяч москвичей получили ключи от новых квартир по программе реновации.

Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев
27 декабря 2023, 13:14
Аудиогиды по пяти московским каткам озвучила нейросеть
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С помощью искусственного интеллекта в Москве записали аудиогиды по пяти каткам. Жители и гости мегаполиса узнают о ледовых площадках в Измайловском парке, саду «Эрмитаж», парке «Сокольники», саду имени Баумана и Парке Горького, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Экскурсии озвучил голосовой помощник общегородского контакт-центра. Он проанализировал информацию, расставил паузы, ударения и сам воспроизвел текст», - уточнила она.

Новогодние аудиогиды разместили на сайте «Узнай Москву». Все экскурсии собрали на одной странице.

До этого ИИ уже задействовали при создании публикаций для портала. Например, пользователи могли прослушать велосипедный прогулочный маршрут, объединивший парк искусств «Музеон», Парк Горького, Крымскую, Пушкинскую и Андреевскую набережные, Нескучный сад, Воробьевы горы и парк Победы, в озвучке робота-ассистента.

Цифровые проекты Москвы также подготовили подарки для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество». Атмосферные встречи запланировали с 15 декабря по 8 января.

Искусственный интеллект Москва 2023
27 декабря 2023, 09:29
Поток туристов в Москву увеличился благодаря фестивалям и форумам
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В Москве набирает обороты событийный туризм. Мероприятия, которые провели в этом году, позволили нарастить сезонный поток гостей в отелях мегаполиса, некоторые показатели превысили даже доковидные времена, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В Мостуризме уточнили, что в 2023 году пик средней загрузки гостиниц пришелся на дни, когда в столице проводили крупные мероприятия. Тогда число гостей в отелях возросло на 14%.

Летом во время XII Московского урбанфорума и длинных выходных в честь Дня России зафиксировали самый высокий показатель заполняемости московских гостиниц - 89%. При этом средняя летняя загрузка составила примерно 77%.

Пик загрузки отелей в 88% отметили во время ноябрьских праздников, когда также стартовала Международная выставка-форум «Россия».

Наплыв туристов в гостиницах зафиксировали в День города Москвы и в период крупных форумов и конгрессов. Такие мероприятия интересны не только бизнес-путешественникам, но и гостям из других городов и стран.

Седьмой инфоцентр для туристов появился в Москве. Там гостям помогут построить подходящий маршрут по мегаполису, расскажут о полезных городских сервисах или бесплатно зарядят телефон.

Туризм Фестивали Москва 2023
27 декабря 2023, 08:52
Москвичей предупредили о похолодании в среду
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Декабрьская оттепель взяла паузу. В Москве спрогнозировали минусовую температуру и осадки в среду, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием заполняющегося и малоподвижного циклона», - отметил он.

Метеоролог уточнил, что в столице будет облачно, местами пройдет небольшой снег, дороги и тротуары покроет гололед. В дневные часы столбики термометра покажут отметки -1…-3 градуса. Ночью воздух остынет до -6 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от 0 до -5 градусов. В ночное время суток похолодает до -8 градусов.

Погоду будет сопровождать северный, северо-западный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Москвичей и гостей столицы в конце уходящего года ждет аномальное потепление. Плюсовая температура начнется с 29 декабря.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
27 декабря 2023, 08:46
Почти 560 ветхих домов вошли в реновацию на западе Москвы
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На западе Москвы программа реновации охватила 559 старых пятиэтажек. В новые квартиры переедут примерно 105 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Мы уже построили здесь 35 домов, 31 из них передан под заселение. Строим еще 21, в проектировании - 21», - уточнил он.

Глава города также рассказал о развитии социальной инфраструктуры в ЗАО. В частности, в Кунцеве возвели школу для 825 учеников. В Солнцеве построили детский сад на 250 мест. В районе Филевский Парк появится образовательный комплекс для 475 детей. В Раменках на Минской улице построят школу на 550 мест, а рядом - детсад для 250 воспитанников. На улице Раменки закончилось строительство ФОК с двумя бассейнами.

В районе Очаково-Матвеевское по программе стимулирования создания мест приложения труда начали возводить детский сад на 200 человек. В районе Тропарево-Никулино достроили учебно-тренировочный комплекс фигурного катания.

На территории тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева в Головинском районе Москвы также построят два дома по реновации. Площадь новостроек составит приблизительно 35 тысяч квадратных метров

Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве

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