Более 45 центров информирования по реновации открыли в Москве за год

«Центры информирования открываются в момент начала заселения и прекращают свою работу после того, как все жильцы завершат переезд», - уточнил он.

Первые два дня после открытия центры работают с 9:00 до 21:00, а потом - ежедневно, кроме воскресенья, - с 12:00 до 20:00. В них новые жильцы могут получить консультацию и ответы на вопросы по программе.

По словам столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, с начала реализации программы реновации создали 175 Центров информирования в 80 районах и поселениях Москвы. Они поспособствовали ускорению сроков расселения домов и помогли около 49 тысячам семей с переездом.

Так в ноябре более трех тысяч москвичей получили ключи от новых квартир по программе реновации.