Более 400 самостроев снесли на северо-западе Москвы

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Госинспекция по недвижимости провела более 1,5 тысячи проверок На северо-западе Москвы. Сотрудники ведомства выявили 516 нарушений. Большая часть из них связана с незаконным использованием земельных участков, нецелевым использованием земли и захламлением территории (96).

«Наибольшее количество самостроя было зафиксировано на территориях промышленных зон и промпредприятий, расположенных в районах Южное Тушино, Щукино, Строгино, а также Покровское-Стрешнево», - отметил глава Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, 430 незаконных сооружений площадью более 24 тысяч квадратных метров уже демонтировали. Владельцы 199 самовольных построек снесли свои сооружения самостоятельно.

Ранее стало известно о том, что москвичи стали в два раза чаще согласовывать незаконную перепланировку.