Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Так, на 18:35 во Внукове задержали 12 рейсов, а пять отменили. В Домодедове отложили 13 вылетов и не состоялись еще четыре. В Шереметьеве не смогли отправиться вовремя шесть рейсов и сняли один. В аэропорту Жуковский переносов не было.

Возможной причиной мог стать продолжающийся в столице снегопад. Ранее в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за метели и гололедицы.

Москвичей предупредили, что высота сугробов в Москве в начале новой недели превысит 20 сантиметров. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что выпавший снег не растает до весны.