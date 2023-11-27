Более 40 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах из-за погоды

В расписании указано, что 39 авиарейсов задержали и еще семь отменили из-за снегопада. В частности, в аэропорту «Внуково» 14 рейсов задержали, три - отменили. В «Домодедове» 12 рейсов задержали и еще два отменили. В «Шереметьеве» задержали 13 рейсов, два - отменили.

Москвичей предупредили о задержках трамваев , буксующих грузовиках и пробках. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что циклон с Черного моря, вызвавший сильнейший шторм в Крыму и Краснодарском крае, надвигается на Москву. В столице он вызовет рекордный снегопад - самый сильный из тех, что когда-либо бывали в ноябре.