Более 40 площадок откроют в Москве для купания в Крещение

Все места для купаний оборудовали деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, противоскользящими покрытиями. Для москвичей будут работать раздевалки, пункты обогрева и питания, а также передвижные туалеты.

«Специалисты АО „Мосводоканал“ обеспечат храмы, не имеющие подключения к центральному водоснабжению, временным подключением. Для некоторых объектов будет организовано водоснабжение с помощью байпасов, а к храмам, где нет возможности проложить временные трубопроводы, воду доставят в автоцистернах», - уточнили в комплексе.

Спасатели будут дежурить во всех местах крещенских купаний. Они сопроводят людей к проруби и обратно, а также пронаблюдают за находящимися в водоемах.

Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы заранее провели проверку отведенных для купаний мест. Все проруби в целях безопасности расположили недалеко от берега.

Погода в Москве в крещенскую ночь будет довольно мягкой. В ночь на 19 января в столицу придет оттепель.