Более 40 гектаров земли выделили московским инвесторам под промкомплексы и технопарк

Капремонт офисного здания завершили на западе Москвы

Читайте нас в:

На Тарутинской улице в Москве завершили работы по капитальному ремонту офисного здания. Об этом рассказал первый заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Антон Мельников.

В Москве отремонтировали блочное трехэтажное строение с двухэтажными крыльями, построенное в 1966 году. Общая площадь здания составила 2850,5 квадратных метра. После ремонта здесь разместят офисы ГБУ «Горинфор».

«Одним из основных мероприятий по обновлению здания стал ремонт кровли. Чтобы лучше сохранять комфортный температурный режим в здании, ее утеплили сэндвич-панелями», - уточнил Мельников.

После почти 60 лет эксплуатации некоторые конструкции здания стали устаревать, а инженерные системы потребовали полной замены. Внутри здания обновили все сети электроснабжения, системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования.

Также специалисты заменили окна и двери и выполнили отделку помещений. Также они благоустроили прилегающую территорию площадью 0,9 гектара.

Также стало известно о том, что капитальный ремонт пешеходного перехода завершили в Некрасовке.