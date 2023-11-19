Более 350 зайцев выпустили в дикую природу в Новой Москве

Сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды восстанавливают популяции зайца-беляка и зайца-русака, занесенных в Красную книгу Москвы. Во многих регионах численность этих видов снижается.

В прошлом году в новомосковских лесах поселились 110 зайцев. В 2023-м выпустили в дикую природу еще 250 особей, осенью - семь молодых беляков.

Животных подготавливают к обитанию в естественной среде в профильном реабилитационном центре «Дом зайца». Зоологи используют особую технологию для выращивания и выкармливания животных. Их не одомашнивают, поэтому зайцы смогут обойтись без помощи человека. Животные будут сами искать питание и защищаться от хищников.

Начиная с 12 ноября экологи и орнитологи Москвы проведут более 400 лекций и занятий. Они расскажут горожанам о том, как живут птицы в холодное время года.