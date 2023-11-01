Более 300 остановок изготовят в Москве до конца года
Три сотни остановок общественного транспорта изготовят до декабря 2023 года. Их выпускают из материалов отечественного производства, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Новые остановочные павильоны производятся по современным технологиям из нержавеющей стали и алюминия. Внутри размещены информационные световые панели и удобные скамейки, а широкая крыша защищает пассажиров от непогоды», - уточнил он.
Заммэра отметил, что в общей сложности в столице установили примерно 6,8 тысячи таких павильонов.
Для всех остановок применяют единый стиль московского транспорта. Каркас изготавливают с использованием прочного металла, скамейки - из негорючих материалов, а стенки - из прозрачного небьющегося триплекса.
С января этого года московские улицы пополнили более чем 1450 новых остановок, из которых тысячу выпустили на заводе СВАРЗ.
Ранее жителям столицы сообщили, что в этом месяце Мосгортранс закупит у ПАО «КамАЗ» еще более 60 электробусов. Их подготовят и запустят на маршруты.