Более 300 остановок изготовят в Москве до конца года

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«Новые остановочные павильоны производятся по современным технологиям из нержавеющей стали и алюминия. Внутри размещены информационные световые панели и удобные скамейки, а широкая крыша защищает пассажиров от непогоды», - уточнил он.

Заммэра отметил, что в общей сложности в столице установили примерно 6,8 тысячи таких павильонов.

Для всех остановок применяют единый стиль московского транспорта. Каркас изготавливают с использованием прочного металла, скамейки - из негорючих материалов, а стенки - из прозрачного небьющегося триплекса.

С января этого года московские улицы пополнили более чем 1450 новых остановок, из которых тысячу выпустили на заводе СВАРЗ.

Ранее жителям столицы сообщили, что в этом месяце Мосгортранс закупит у ПАО «КамАЗ» еще более 60 электробусов. Их подготовят и запустят на маршруты.