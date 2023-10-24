Более 30 объектов культуры построят и отреставрируют в Москве

По его словам, власти заинтересованы в поддержании и сохранении культурного наследия. Для этого в столице регулярно реконструируют и строят здания, отведенные культурной сфере города.

Плановые работы по 32 объектам проведут в рамках Адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы. Бочкарев подчеркнул, что обновление Центрального Московского ипподрома и кинотеатра «Полярный» завершат к 2027 году.

«В Бутырском районе столицы в течение трех лет завершится строительство здания, в котором разместится картинная галерея известного художника Василия Нестеренко. В Новой Москве в поселениях Московский и Воскресенское достроят детские школы искусств», - добавил глава стройкомплекса.

Помимо этого, работа с историческими зданиями предполагает не только их сохранение, но и развитие этих культурных объектов. Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко подчеркнул, что перспектива появления новых культурных центров в столице очень ценна. Это позволяет менять социальное здоровье и уклад жизни москвичей в лучшую сторону.

«Создание уникальных объектов, подчеркивающих отличительные особенности каждого района, позволит стимулировать локальные идентичности, развивать местный патриотизм и способствовать появлению сплоченных сообществ в столице», - пояснил эксперт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу на ближайшие три года.