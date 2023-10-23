Более 30 новостроек по реновации ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы

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По словам заммэра, большую часть новостроек уже можно заселять.

«Из них под заселение переданы 34. Еще две - в районах Коньково и Зюзино - готовятся к заселению, новые квартиры в них жители районов начнут получать уже в этом году», - отметил Бочкарев.

Наибольшее количество новых домов построили в районах Зюзино, Коньково, Академическом и Южном Бутово.

По данным главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, 80 домов в этом районе уже расселены или находятся на завершающей стадии расселения.

«Большая часть переехавших, 3,1 тысячи семей, воспользовались бесплатной помощью грузчиков и грузовым автомобилем, которые город предоставляет участникам программы», - отметил Сергей Левкин.

По его словам, в современные квартиры переехали 4,6 тысячи семей, и еще более 750 начали оформлять документы для переезда. Кроме этого, в Юго-Западном округе Москвы строятся еще 16 жилых домов, а 24 находятся на стадии проектирования.

Ранее стало известно о том, что свыше 10 домов по реновации ввели в эксплуатацию в Москве за сентябрь.