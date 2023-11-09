09 ноября 2023, 16:49

Более 30 мостов построили в Москве за 12 лет

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

За последние 12 лет в Москве построили 31 автомобильный мост. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В ближайшие годы в столице построят еще семь мостов, сообщил мэр.

«Каждый новый мост работает на решение глобальной для города задачи - связывает московские районы», - отметил Собянин.

Одним из важных проектов стало строительство моста через Москву-реку, который соединит Шелепихинскую набережную с Филевской поймой. Шестиполосный мост будет иметь длину 315 метров. Его возведут до конца 2025 года.

Сооружение будет важно для развития инфраструктуры «Большого Сити». Поездки станут удобнее примерно для полумиллиона жителей районов Филевский Парк, Хорошево-Мневники и Хорошевский станут еще более удобными.

Ранее стало известно, что набережная с арт-объектами появилась в Нагатинском Затоне в Москве.

Строительство Москва 2023
09 ноября 2023, 14:59
Набережную в Нагатинском затоне Москвы обустроили
Читайте нас в: Google Новости
Благоустройство участка набережной Москвы-реки протяженностью 1550 метров в Нагатинском затоне завершилось. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы по созданию набережной велись с 2018 года.

«Недавно был веден в эксплуатацию последний участок <...>, и теперь она открыта для всех жителей столицы», - рассказал заммэра.

Новое общественное пространство - это пешеходный маршрут, включающий пляжную зону, велодорожку, альпийские горки и арт-объекты. На обновленном участке появился пешеходный мост в виде пяти соединенных между собой кругов. На территории провели озеленение.

Концепцию благоустройства набережной разработало московское архитектурное бюро ADM. Работы осуществили в рамках создания городского квартала «Ривер Парк Коломенское».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства севера города.

Благоустройство Москва 2023
09 ноября 2023, 12:54
Жилой дом в стиле ар-деко на западе Москвы ввели в эксплуатацию
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Можайском районе Москвы на улице Красных Зорь сдали в эксплуатацию по программе реновации дом на 320 квартир. Его выполнили в стиле ар-деко, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

«Новостройку в стиле ар-деко возвели на месте старой пятиэтажки в квартале с развитой инфраструктурой для переселения жителей Можайского района столицы», - подчеркнул он.

Войстратенко добавил, что фасады дома выполнили в природных оттенках, установили корзины для кондиционеров, а при входах выполнили витражи.

В новостройке - 61 однокомнатная, 217 двухкомнатных и 42 трехкомнатные квартиры, пять из которых обустроили для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме этого, двор дома благоустроили: установили игровые комплексы и спортивные тренажеры. Территорию закрыли от машин.

Программу реновации в Москве реализуют с 2017 года. За шесть лет ключи от новых квартир получили более 124 тысяч горожан.

Москва 2023 Реновация в Москве
09 ноября 2023, 10:32
Два неэффективных участка реорганизуют в Лосиноостровском районе Москвы по программе КРТ
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка общей площадью 20,72 гектара. Соответствующий проект решения опубликовали на сайте правительства столицы.

На улице Стартовая, владение 18, возведут 138,53 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Общая сумма инвестиций в реорганизацию участков составит более чем 18 миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта появится 95 новых рабочих мест.

Участки расположены недалеко от станции метро «Медведково» рядом с Московской кольцевой автодорогой. На одном из них расположены автосервисы и склады, а второй не используется.

На площади в 5,48 гектара построят 117,96 тысячи квадратных метров комфортного жилья в рамках программы реновации. Также на этом участке появится образовательный комплекс - детский сад на 150 воспитанников и школа на 250 учащихся. На втором участке площадью 12,35 тысячи квадратных метров откроют кладбище с колумбарием.

Ранее сообщалось о том, что дом по реновации построят в Академическом районе Москвы.

Строительство Москва 2023
08 ноября 2023, 17:24
Качество распознавания лиц и автомобилей в Москве улучшили почти на 100%
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В столице улучшили качество распознавания лиц и автомобилей. Оно достигло 99,8%, сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на заявление мэра города Сергея Собянина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

По его словам, в столице за последние годы обработали миллион фото и видеоизображений машин и людей.

«И качество распознавания, к примеру, лиц и автомобилей достигло 99,8% - ну это практически 100% распознавание», - сказал Собянин.

Кроме этого, за два года москвичи воспользовались оплатой проезда по биометрии свыше 80 миллионов раз. В будний день таким образом проходит около 140 тысяч поездок.

Сергей Собянин Москва 2023

Новости по теме