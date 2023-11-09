Более 30 мостов построили в Москве за 12 лет

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В ближайшие годы в столице построят еще семь мостов, сообщил мэр.

«Каждый новый мост работает на решение глобальной для города задачи - связывает московские районы», - отметил Собянин.

Одним из важных проектов стало строительство моста через Москву-реку, который соединит Шелепихинскую набережную с Филевской поймой. Шестиполосный мост будет иметь длину 315 метров. Его возведут до конца 2025 года.

Сооружение будет важно для развития инфраструктуры «Большого Сити». Поездки станут удобнее примерно для полумиллиона жителей районов Филевский Парк, Хорошево-Мневники и Хорошевский станут еще более удобными.

Ранее стало известно, что набережная с арт-объектами появилась в Нагатинском Затоне в Москве.