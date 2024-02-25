25 февраля 2024, 09:20

Более 30 миллионов баллов получили москвичи в проекте «Город заданий» за два месяца

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С января этого года москвичи, участвуя в проекте «Город заданий», выполнили свыше 70 тысяч задач. За это им начислили больше 30 миллионов баллов. Их можно использовать, чтобы получить скидки и подарки на сайте «Миллион призов», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В проекте были как экологические задачи, так и технические. В частности, москвичам предстояло отправить на переработку новогодние деревья для акции «Елочный круговорот», протестировать мобильные приложения, а также сфотографировать городские объекты или проверить места зимнего отдыха.

Сейчас «Город заданий» предлагает больше всего баллов молодоженам, если они поженятся на одной из площадок проекта «Новые адреса счастья», а после расскажут о своей истории, сопровождая ее снимками с торжества. Одному из членов новой семьи начислят за это 15 тысяч баллов.

Такое же количество баллов может получить пользователь после сдачи нормативов ГТО. При этом во время подготовки к спортивному экзамену за посещение тренировок тоже начислят баллы.

До этого жители столицы оценили шесть электронных проектов правительства Москвы. В «Активном гражданине» пользователи оставили более миллиона мнений об их работе.

Москва
25 февраля 2024, 09:05
Ледяные дожди и снежная крупа накроют Москву в воскресенье
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Неделя в Москве завершится ухудшением погоды. В воскресенье похолодает до +2 градусов и выпадут осадки, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Неделя в Москве завершится ухудшением погоды. В воскресенье похолодает до 2 градусов и выпадут осадки, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица окажется под влиянием атмосферного фронта. В регионе сохранится облачная погода, пройдет снег, мокрый снег, местами возможны ледяные дожди и снежная крупа», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что дороги и тротуары покроет гололедица, особенно скользко будет вечером.

В Москве в дневное время суток столбики термометров покажут отметки 0… 2 градуса. Ночью подморозит до минус трех. В Московской области днем ожидается от -1 до 3 градусов. В ночные часы воздух остынет до -6 градусов.

Ветер подует с юга со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила москвичей о грядущем похолодании. По ее словам, последняя неделя зимы в столице будет солнечной, но морозной.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
25 февраля 2024, 09:04
Сервис «Узнай Москву» представил новый виртуальный тур по особняку Зиминых
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На сервисе «Узнай Москву» разместили новый виртуальный тур по особняку Зиминых в Дегтярном переулке. Пользователи смогут ознакомиться с 10 фотопанорамами двух этажей и внутреннего двора здания, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Каждый может окунуться в атмосферу столицы XIX века и с помощью компьютера или телефона прогуляться по роскошным интерьерам одного из самых ярких особняков старинной Москвы», - отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Особняк возвели в конце XIX века в стиле эклектики по заказу потомственного почетного гражданина Москвы Николая Гавриловича Зимина, который был известным купцом и табачным фабрикантом. Он купил землю в Дегтярном переулке у тайной советницы Жарковой в 1889 году. Тогда же там снесли старые ворота и построили новые, которые отличались металлическими створками.

Через семь лет по проекту видного представителя московского модерна Эдмунда Юдицкого возвели дом, в который Зимин вселился с семьей.

Центральную часть лицевой стороны здания украсили декоративным выступом, на уровне второго этажа обустроили парадный вход с открытым балконом и ограждением в виде круглого балясника.

На сервисе «Узнай Москву» также появился новый маршрут о народном артисте СССР Олеге Янковском. В ходе экскурсии посетителям расскажут, как начинался творческий путь актера , а также о его самых известных ролях.

Экскурсии Москва
24 февраля 2024, 19:21
Москвичей пригласили на выставку исторических костюмов в музей-усадьбу «Люблино»
Freepik
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Музей-усадьба «Люблино» представит с 7 марта по 31 мая выставку «Отражение сквозь века». Посетители смогут увидеть исторические костюмы, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Экспозиция представляет собой экспонаты, созданные по образцам платьев XVI–XX веков. Гостям покажут костюмы известных исторических личностей из частной коллекции Татьяны Даниленко и мастера по реконструкции старинных нарядов Татьяны Каиш.

На выставке можно будет увидеть пышные платья с корсетами, эффектные комплекты женской одежды XIX и начала XX веков.

Посетителям также представят реконструированные наряды для церемоний и бальные платья. Большую часть старинной одежды мастера воссоздают вручную, не используя швейную машинку.

В Москве также пройдет фестиваль «Русский стиль. Взгляд из XXI века». Артисты, художники, дизайнеры, модельеры и музыканты покажут свое понимание концепта русского стиля.

Выставки Москва
24 февраля 2024, 18:26
Подземный уровень достроили в гараже Мельникова в Москве
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В гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице в Москве закончили строить подземный уровень. Благодаря этому пространство музейного комплекса увеличилось в два раза, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Мы представим 53 экспоната: автобусы, трамваи, городскую спецтехнику, грузовые и легковые автомобили, гужевой транспорт и многое другое», - отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он предположил, что музей станет одним из самых посещаемых в столице.

Глава дептранса уточнил, что специалисты реставрируют памятник архитектуры советского авангарда. За его пределами планируют обустроить треугольный вход через уличный амфитеатр. Оттуда посетители смогут пройти в главный музейный холл. Светящийся коридор соединит его с подземным этажом основного здания.

Экскурсия будет начинаться на минус первом уровне. Гостям представят экспозицию о развитии метро.

В 2024 году Музей транспорта Москвы также отреставрирует больше десятка экспонатов. Специалисты восстановят трамвайные вагоны 1920-х годов и крановую платформу СВАРЗ, возраст которой превысил 90 лет.

Музеи Дептранс Москвы Москва

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