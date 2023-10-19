Более 30 газораспределительных установок произвели в Москве с начала года
Рабочие в цехах АО «Мосгаз» с начала года собрали 31 газораспределительную установку, предназначенную для снижения давления, очистки и учета расхода ресурса перед его подачей в распределительную сеть. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«Всего в столице установлено более 450 газораспределительных пунктов, каждый из которых оснащен современными деталями и оборудованием собственного производства», - рассказал гендиректор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.
По его словам, для оперативного реагирования на нештатные ситуации в каждом пункте предусмотрели систему дистанционного контроля. Кроме того, на базе цехов организации в этом году произвели единиц запорной арматуры для удаленного контроля. В свою очередь на самом производстве создали полный цикл сборки: от разработки 3D-моделей до выпуска.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изменениях в столичной энергосистеме. Ее развитие позволило снизить количество выбросов в два раза за 10 лет.