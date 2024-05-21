Более 3 тысяч рабочих мест для офисных сотрудников появится на западе Москвы по городской программе

В бизнес-центре, кроме офисов, также предусмотрели помещения для торговых модулей и предприятий общественного питания. В нем будет подземная парковка с зарядными устройствами для электромобилей, а на прилегающей территории - открытый паркинг для велосипедов и самокатов.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская подчеркнула, что здесь запланировали не только строительство многофункционального центра с подземной автостоянкой.

«А также возведение жилых домов, в том числе для реализации Программы реновации и объектов образования: детских садов, школ и поликлиники», - пояснила она.

Коммерческий директор дирекции коммерческой недвижимости ПИК Никита Бобарыкин пояснил, что за основу проекта делового центра LAKES взяли идею многофункциональности.

«Комплекс станет не только комфортным местом работы, но и дополнительной точкой притяжения для жителей», - сказал он.

Бобарыкин обратил внимание на тот факт, что открытие нового объекта коммерческой инфраструктуры будет способствовать развитию предпринимательской активности. Кроме того, это поможет сформировать современный облик района.

Бизнес-центр расположится в районе Очаково-Матвеевское, недалеко от станции «Озерная» Солнцевской линии метро. Ввести его в эксплуатацию планируют в 2025 году.

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвестор за счет собственных средств построит на Озерной улице 17-этажный деловой комплекс где смогут найти работу более 3,2 тысячи человек», - отметил Овчинский.

Он добавил, что площадь составит порядка 38 тысяч квадратных метров Программу стимулирования создания мест приложения труда реализуют с 2020 года. Она уже охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило свыше 90 соглашений с инвесторами на строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости - новых промышленных предприятий, логистических комплексов, офисных и торговых объектов, учреждений образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда привлекут более 1,4 триллиона рублей. Благодаря этому получится создать свыше 210 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.