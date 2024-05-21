21 мая 2024, 21:18

Более 3 тысяч рабочих мест для офисных сотрудников появится на западе Москвы по городской программе

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На западе Москвы откроют многофункциональный деловой центр, работу в котором смогут найти более 3,2 тысячи человек. Его построят благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), пояснил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

В бизнес-центре, кроме офисов, также предусмотрели помещения для торговых модулей и предприятий общественного питания. В нем будет подземная парковка с зарядными устройствами для электромобилей, а на прилегающей территории - открытый паркинг для велосипедов и самокатов.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская подчеркнула, что здесь запланировали не только строительство многофункционального центра с подземной автостоянкой.

«А также возведение жилых домов, в том числе для реализации Программы реновации и объектов образования: детских садов, школ и поликлиники», - пояснила она.

Коммерческий директор дирекции коммерческой недвижимости ПИК Никита Бобарыкин пояснил, что за основу проекта делового центра LAKES взяли идею многофункциональности.

«Комплекс станет не только комфортным местом работы, но и дополнительной точкой притяжения для жителей», - сказал он.

Бобарыкин обратил внимание на тот факт, что открытие нового объекта коммерческой инфраструктуры будет способствовать развитию предпринимательской активности. Кроме того, это поможет сформировать современный облик района.

Бизнес-центр расположится в районе Очаково-Матвеевское, недалеко от станции «Озерная» Солнцевской линии метро. Ввести его в эксплуатацию планируют в 2025 году.

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвестор за счет собственных средств построит на Озерной улице 17-этажный деловой комплекс где смогут найти работу более 3,2 тысячи человек», - отметил Овчинский.

Он добавил, что площадь составит порядка 38 тысяч квадратных метров Программу стимулирования создания мест приложения труда реализуют с 2020 года. Она уже охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило свыше 90 соглашений с инвесторами на строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости - новых промышленных предприятий, логистических комплексов, офисных и торговых объектов, учреждений образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда привлекут более 1,4 триллиона рублей. Благодаря этому получится создать свыше 210 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Промышленность Москва
21 мая 2024, 14:09
Ефимов: готовность тоннеля под МКАД на южном направлении МСД составляет 80%
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Монолитные работы при возведении тоннеля под 32-м километром МКАД завершают на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Шестиполосный тоннель по основному ходу МСД строят под МКАД - на 32-м километре Кольцевой автодороги», - напомнил он.

Протяженность тоннеля превысит 102 метра. Для его возведения с учетом рамповых участков использовали почти девять тысяч кубических метров железобетонных конструкций, подчеркнул Ефимов.

Фасад тоннеля площадью более тысячи «квадратов» - вентилируемый, из металлокерамических панелей.

«В настоящий момент тоннель под МКАД на южном направлении МСД готов почти на 80%. Общая строительная готовность участка МСД от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе превышает 50%», - уточнил заммэра.

При возведении тоннеля его основные конструкции сооружали под защитным экраном, добавил он. Это дало возможность вести работы, не прибегая к перекрытию проезжей части МКАД.

Для защитного экрана использовали 72 трубы. Для его устройства с обеих сторон МКАД потребовалось возвести технологические насыпи. Затем специалисты смонтировали 384 буросекущие сваи, разработали стартовый и приемный котлованы.

Сейчас продолжаются работы по внутреннему электроснабжению тоннеля. Для этого потребуется в общей сложности почти два километра электрического кабеля.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, чтобы эксплуатация тоннеля была действительно безопасной, в нем предусмотрели системы вентиляции и пожаротушения в помещениях со спецоборудованием.

«В системе освещения используют светодиодные светильники для повышения энергосбережения сооружения», - добавил Загрутдинов.

Дороги Промышленность Москва
21 мая 2024, 10:15
На выставке в Москве представили отечественную продукцию для металлообработки
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На одной из наиболее крупных промышленных выставок «Металлообработка-2024», которая собрала около 1,4 тысячи компаний, продемонстрировали линейку высокотехнологичной смазочной продукции для индустрии.

Участникам представили масляные, водосмешиваемые и прочие смазочно-охлаждающие жидкости, востребованные отраслевыми партнерами. Современные смазочно-охлаждающие жидкости применяются в большей части операций по обработке цветных и черных металлов.

За счет особой композиции компонентов они позволяют продлить срок эксплуатации оборудования при интенсивной работе. Также смазочные материалы повышают качество готовых изделий благодаря антикоррозионной защите и отводу тепла из зоны контакта детали и инструмента.

«Современные смазочные материалы повышают эффективность и производительность оборудования крупнейших промышленных предприятий страны. Мы не только постоянно совершенствуем линейку продукции для металлургии и металлообработки, но и предоставляем комплекс передовых цифровых и технологических сервисов, которые помогают обеспечивать надежную и бесперебойную работу техники», - отметил генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Промышленность Москва
21 мая 2024, 09:09
Ефимов сообщил о запуске официального сайта программы КРТ в Москве
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В столице начал работу официальный сайт программы комплексного развития территорий. О запуске ресурса krt.mos.ru сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На официальном сайте столичной программы комплексного развития территорий можно получить актуальную информацию о ее реализации», - пояснил он.

В его разделах есть статистика, перечень и карта проектов, механизмы реализации программы, перечислил заммэра. Также пользователи могут ознакомиться с актуальными новостями.

«Ресурс будет полезен инвесторам, правообладателям недвижимости в границах КРТ, а также физическим лицам», - выразил уверенность Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, с помощью карты или списка на сайте можно легко найти подробные данные о реализуемых и планируемых проектах редевелопмента.

Чтобы пользователям было удобнее, каждую площадку разместили на отдельной странице с параметрами застройки, локацией и размером территории.

«Найти нужный проект по местоположению, площади или статусу можно при помощи удобного фильтра», - уточнил Гаман.

Есть на сайте и отдельный блок с информацией о механизмах реорганизации проектов комплексного развития территорий. Также на отдельной странице представлены состоявшиеся и планируемые мероприятия в рамках программы.

Работает здесь и бесплатный сервис проверки нахождения земельного участка в границах КРТ по кадастровому номеру. При необходимости можно увидеть границы участка на интерактивной карте и получить короткую и понятную инструкцию по дальнейшим шагам.

Промышленность Москва
20 мая 2024, 16:27
Овчинский: промышленники Москвы представили товары на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте
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Презентацию собственных товаров и разработок провели 13 промышленных компаний Москвы на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. В ходе мероприятия столичные компании, занимающиеся выпуском машин, микроэлектроники, кабельной и химической промышленности, предприятия топливно-энергетического комплекса нашли новых партнеров. Поддержку предпринимателям оказал центр «Моспром». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (входит в состав ГК «Элемент») и Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства обсудили на выставке возможность разработки совместных учебных программ.

«В выставке приняли участие 13 московских производителей, которые провели более 195 встреч с зарубежными контрагентами. В частности, на объединенном стенде Москвы свою продукцию представили столичные разработчики микросхем для электронных документов, банковских, транспортных и сим-карт, телекоммуникационного оборудования, оборудования для теплиц, платежных терминалов, 3D-принтеров, систем наблюдения на промышленных объектах, оборудования для контроля, управления и передачи команд релейной защиты, силовых и оптических трансформаторов, ленточных пил и клапанов», - рассказал Овчинский.

Московская компания «САГА Технологии» представила на выставке в Ташкенте банкоматы собственного производства, которыми заинтересовались кредитные организации республики. Об этом рассказала коммерческий директор фирмы Оксана Калашникова.

«Благодарим центр поддержки экспорта „Моспром“ за возможность принять участие в международной промышленной выставке „Иннопром. Центральная Азия“. В составе объединенной экспозиции мы представили российские банкоматы SAGA S-200 ATM, которые вызвали неподдельный интерес у финансовых организаций Узбекистана», - подчеркнула она.

Новых клиентов на выставке также нашли представители московского завода «Спецкабель». Показанные на выставке передовые разработки заинтересовали Национальную ассамблею представителей энергетиков Узбекистана, а также Мубарекского газоперерабатывающего завода.

Кроме того, Ташкентский металлургический завод заинтересовался системами хранения металлопроката, который производит московская компания. Энергетики республики не исключили использования оптических трансформаторов московского производителя при строительстве и модернизации электрических станций и объектов электросетевого хозяйства республики.

Он подчеркнул, что зарубежные партнеры высоко оценили потенциал произведенной в столице продукции.

Московские промышленные предприятия в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке центра «Моспром» расширили поставки и нашли новых партнеров в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ. Поддержку отечественный бизнес получает через платформу «Мой экспорт». Там экспортеры получают бесплатные консультации, планы по продвижению товаров на международных маркетплейсах, а также проходят онлайн-обучение.

«Российская продукция пользуется доверием на узбекистанском рынке, так как обладает сбалансированным соотношением „цена - качество“. В свою очередь, Москва традиционно входит в число лидеров по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Узбекистан среди регионов России», - заявил он.

Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев заявил, что за последние несколько лет популярность рынка республики среди российских экспортеров значительно выросла.

«Участие в международной выставке „Иннопром. Центральная Азия“ в Ташкенте стало продуктивным для столичного кабельного завода. Представители предприятия провели ряд встреч с потенциальными заказчиками, а именно с „Узбекнефтегаз“ и EPC-компанией Enter Engineering, в рамках которых обсудили перспективы сотрудничества по уже имеющимся проектам. Также „Спецкабель“ поделился своей экспертизой и наметил план совместных работ с инжиниринговой компанией УЗЛИТИ, которая проектирует нефтегазовые объекты», - подчеркнул официальный региональный представитель предприятия Самат Абдулатиф.

Выставки Экспорт Заводы Узбекистан Промышленность Москва

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