Более 3,7 тысячи москвичей получили жилье по реновации в Нижегородском районе

С начала 2023 года на юго-востоке столицы новое жилье получили свыше 7,6 тысячи человек, причем наибольшее число получателей зафиксировали в Нижегородском районе, Выхино-Жулебино и Лефортово.

Так, в Нижегородском районе появилось четыре новостройки.

«Квартиры там уже получили более 3,7 тысячи человек из 26 старых домов. Из них более 2,8 тысячи горожан стали правообладателями нового жилья с начала текущего года», - сообщил глава ведомства.

Всего в округе появится 40 новых домов по реновации, из них 39 уже начали заселять. Кроме того, строители приступили к возведению 42 новых домов, 21 из которых - на месте снесенных устаревших зданий. Также в городе начали разрабатывать проекты 24 новостроек.

В общей сложности четыре миллиона «квадратов» жилья ввели в Москве с начала реновации.