12 января 2024, 19:33

Более 230 водителей поймали пьяными за рулем в Москве с начала недели

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На московских дорогах с понедельника выявили 231 нетрезвого водителя. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что у 82 водителей установили алкогольное опьянение, а 138 - не стали проходить медосвидетельствование.

Еще 11 водителей, не имея прав, повторно сели за руль в нетрезвом виде. Их привлекут к уголовной ответственности.

Автоинспекторы призвали москвичей и гостей мегаполиса не садиться за руль пьяными.

В Москве следователи Бутырского межрайонного отдела СК возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в серии преступлений. Среди них - завладение чужим автомобилем, нетрезвое вождение и покушение на дачу взятки. Гражданин Республики Таджикистан угнал машину на одной из стоянок улицы Плещеева.

ГИБДД Водители Москва
12 января 2024, 19:53
Москвичам пообещали лютые морозы перед Крещением
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Новая волна холодов придет в Москву на следующей неделе. В понедельник после резкого потепления ударят морозы, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прогноз погоды в столице на Крещение пока уточняется. Во второй половине следующей недели преобладающая температура ночью будет -14…-9 градусов, а днем - -9…-4 градуса», - уточнил он.

По словам метеоролога, в грядущие выходные в Москве будет очень холодно. В ночь на субботу воздух остынет до -28 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут отметки -19…-17 градусов и даже до -21 градуса. Вильфанд подчеркнул, что такие показатели ниже нормы на 17 градусов.

Он добавил, что в воскресенье ночью похолодает до -26…-24 градусов. Днем ожидается -14…-12 градусов. В понедельник из-за перемещения воздушных масс резко потеплеет до -3…- 1 градуса.

В Москве и области также продлили «желтый» уровень погодной опасности до конца выходных. Гололедица в регионе сохранится до 14 января.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
12 января 2024, 19:30
ЛГБТ-пропаганду увидели в клипе группы «Танцы минус»
РИА «Новости»
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В Таганском районном суде Москвы обязали холдинг «Ред Медиа» выплатить штраф в размере миллиона рублей из-за пропаганды ЛГБТ*. Поводом для этого послужил клип «Город» группы «Танцы Минус». Соответствующее постановление появилось в картотеке суда.

В документе говорится, что эксперты проанализировали фрагмент ролика «Танцы минус - Город» с целующимися девушками. По их мнению, клип визуально демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения.

При исследовании специалисты разобрали разные виды поцелуев.

«Учитывалась классификация поцелуев, одна из которых подразделяет их на социальные и чувственные, последние различаются в зависимости от видов чувств, которые стоят за знаками-поцелуями (поцелуи ласки, поцелуи нежности, поцелуи уважения и поцелуи любви)», - указали в постановлении.

Ранее заслуженная артистка России Мария Шукшина нашла доказательства, что певец Филипп Киркоров также пропагандирует ЛГБТ *. Она привела строчки из композиции, которые, по ее мнению, имеют определенный подтекст.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Штрафы ЛГБТ Москва
12 января 2024, 17:28
Праздники закончились. Новогодний поезд утилизируют в Москве
РИА «Новости»
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Новогодний состав «Еж3» столичного метрополитена планируют утилизовать. Депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев встал на защиту поезда в Telegram-канале своей команды и призвал жителей подписать петицию.

Парламентарий уточнил, что новогодний состав «Еж3» размещен в депо «Планерное» столичной подземки. После января его хотят утилизировать.

«Понимаю экономическое обоснование списания транспортного средства, однако почему бы чиновникам не пойти навстречу москвичам?», - написал Локтев.

Он добавил, что активисты попросили власти и руководство метро капитально отремонтировать «Еж3», чтобы и дальше использовать состав в праздники. Для сохранения поезда создали петицию.

В прошедшие новогодние каникулы на восемь линий московского метрополитена вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро.

Депутаты Метро Москва
12 января 2024, 16:53
Собянин рассказал о планах по реновации в Москве
РИА «Новости»
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В Москве по программе реновации в новые квартиры переехали более 150 тысяч человек. В 2024 году планируется переселить свыше 50 тысяч жителей. Об этом заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«К концу декабря число участников программы, переехавших в новое жилье или находящихся в процессе переезда, выросло в полтора раза», - уточнил он.

В список домов, подлежащих реновации, вошло включает 5175 объектов. Под строительство нового жилья выбрали 602 площадки, а 304 новых дома уже ввели в эксплуатацию. На стадии проектирования и строительства находится 413 зданий.

Собянин добавил, что в Молжаниновском районе и поселениях Сосенское и Мосрентген переселение жителей полностью завершили, а в 12 районах и поселениях оно вышло на финишную прямую.

В планах на 2024 год предусмотрели ввод в эксплуатацию более 1,5 миллиона «квадратов» нового жилья и переселение более 50 тысяч жителей. Через пару лет на пике программы реновации в год планируется переселять около 80 тысяч человек.

По словам мэра, построенное по реновации жилье позволит расселить тысячу старых домов в Москве.

Недвижимость Сергей Собянин Реновация в Москве Москва

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