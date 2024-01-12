Более 230 водителей поймали пьяными за рулем в Москве с начала недели

Читайте нас в:

В ведомстве уточнили, что у 82 водителей установили алкогольное опьянение, а 138 - не стали проходить медосвидетельствование.

Еще 11 водителей, не имея прав, повторно сели за руль в нетрезвом виде. Их привлекут к уголовной ответственности.

Автоинспекторы призвали москвичей и гостей мегаполиса не садиться за руль пьяными.

В Москве следователи Бутырского межрайонного отдела СК возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в серии преступлений. Среди них - завладение чужим автомобилем, нетрезвое вождение и покушение на дачу взятки. Гражданин Республики Таджикистан угнал машину на одной из стоянок улицы Плещеева.