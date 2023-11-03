Более 220 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

Москвичам рассказали о графике работы соцучреждений в ноябрьские праздники

В предстоящие праздничные выходные дни расписание социальных учреждений Москвы изменится. Медучреждения перейдут на особый график, организации соцзащиты будут предоставлять услуги на дому, а офисы «Мои документы» закроются 4 ноября, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Территориальные центры соцобслуживания в праздники будут предоставлять услуги на дому. Центры московского долголетия, Центр соцадаптации имени Глинки, его филиалы и круглосуточная мобильная служба «Социальный патруль» будут работать по обычному расписанию.

Все дворцы бракосочетания и архивно-информационный отдел 3 ноября будут работать до 17:00. Все ЗАГСы Москвы 4 ноября закроют. С 5 по 7 ноября будут работать в обычном режиме только дворцы бракосочетания № 1 и 4.

Все государственные ветклиники будут принимать в обычном режиме.

Ранее столичных школьников и их родителей пригласили на праздник в честь Дня народного единства. Во дворцах и центрах творчества для них проведут торжественную программу.

Взрослые поликлиники 4 и 5 ноября будут принимать посетителей с 09:00 до 16:00, а 6 ноября - с 09:00 до 18:00. Травмпункты будут работать по аналогичному графику. Домой пригласить врача можно будет 4 и 5 ноября с 09:00 до 15:00. Прежнее расписание останется у дежурных и обособленных аптек, круглосуточных травмпунктов, Центров диагностики и телемедицины и молочно-раздаточных пунктов. Детские поликлиники будут работать 6 ноября с 09:00 до 15:00, а их травматологические отделения - с 08:00 до 22:00. Вызвать врача на дом можно 4 и 5 ноября с 9:00 до 15:00.

Женские консультации, обслуживающие 10 и более участков, будут принимать 4 ноября с 09:00 до 16:00. Все женские консультации будут работать 5 ноября с 09:00 до 16:00, а 6 ноября - с 09:00 до 18:00.

Офисы «Мои документы» приостановят работу 4 ноября. В остальные дни прием будут осуществлять в прежнем режиме.