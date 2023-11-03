Более 220 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна
III Московская неделя интерьера и дизайна в Манеже собрала свыше 220 тысяч посетителей. Более 650 компаний, среди которых 30 иностранных, смогли презентовать свою продукцию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Гостям выставки предлагали приобрести товары для домашнего уюта: от посуды до обоев и отделочных материалов.
Глава города отметил, что экспозицию частично посвятили столичным компаниям. Более 80 участников проекта «Сделано в Москве» представили свой продукт.
Собянин добавил, что во время мероприятия заключили 12 контрактов, общая сумма которых превысила 15 миллиардов рублей. Одним из самых крупных соглашений стало сотрудничество фонда «Московский инновационный кластер» с ОЭЗ «Доброград-1». МИК будет находить резидентов и разрабатывать современные решения для будущего мебельного кластера.
Ранее московская система приема заявок на ярмарки получила премию CNews Awards 2023. Проект наградили в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года».