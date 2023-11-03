03 ноября 2023, 08:51

Более 220 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

Сайт мэра и правительства Москвы
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III Московская неделя интерьера и дизайна в Манеже собрала свыше 220 тысяч посетителей. Более 650 компаний, среди которых 30 иностранных, смогли презентовать свою продукцию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Гостям выставки предлагали приобрести товары для домашнего уюта: от посуды до обоев и отделочных материалов.

Глава города отметил, что экспозицию частично посвятили столичным компаниям. Более 80 участников проекта «Сделано в Москве» представили свой продукт.

Собянин добавил, что во время мероприятия заключили 12 контрактов, общая сумма которых превысила 15 миллиардов рублей. Одним из самых крупных соглашений стало сотрудничество фонда «Московский инновационный кластер» с ОЭЗ «Доброград-1». МИК будет находить резидентов и разрабатывать современные решения для будущего мебельного кластера.

Ранее московская система приема заявок на ярмарки получила премию CNews Awards 2023. Проект наградили в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года».

Торговля Бизнес Сергей Собянин Москва 2023
03 ноября 2023, 09:33
Москвичам рассказали о графике работы соцучреждений в ноябрьские праздники
Сайт мэра и правительства Москвы
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В предстоящие праздничные выходные дни расписание социальных учреждений Москвы изменится. Медучреждения перейдут на особый график, организации соцзащиты будут предоставлять услуги на дому, а офисы «Мои документы» закроются 4 ноября, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Территориальные центры соцобслуживания в праздники будут предоставлять услуги на дому. Центры московского долголетия, Центр соцадаптации имени Глинки, его филиалы и круглосуточная мобильная служба «Социальный патруль» будут работать по обычному расписанию.

Все дворцы бракосочетания и архивно-информационный отдел 3 ноября будут работать до 17:00. Все ЗАГСы Москвы 4 ноября закроют. С 5 по 7 ноября будут работать в обычном режиме только дворцы бракосочетания № 1 и 4.

Все государственные ветклиники будут принимать в обычном режиме.

Ранее столичных школьников и их родителей пригласили на праздник в честь Дня народного единства. Во дворцах и центрах творчества для них проведут торжественную программу.

Взрослые поликлиники 4 и 5 ноября будут принимать посетителей с 09:00 до 16:00, а 6 ноября - с 09:00 до 18:00. Травмпункты будут работать по аналогичному графику. Домой пригласить врача можно будет 4 и 5 ноября с 09:00 до 15:00. Прежнее расписание останется у дежурных и обособленных аптек, круглосуточных травмпунктов, Центров диагностики и телемедицины и молочно-раздаточных пунктов. Детские поликлиники будут работать 6 ноября с 09:00 до 15:00, а их травматологические отделения - с 08:00 до 22:00. Вызвать врача на дом можно 4 и 5 ноября с 9:00 до 15:00.

Женские консультации, обслуживающие 10 и более участков, будут принимать 4 ноября с 09:00 до 16:00. Все женские консультации будут работать 5 ноября с 09:00 до 16:00, а 6 ноября - с 09:00 до 18:00.

Офисы «Мои документы» приостановят работу 4 ноября. В остальные дни прием будут осуществлять в прежнем режиме.

Праздники Госуслуги Москва 2023
03 ноября 2023, 08:28
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Сайт мэра и правительства Москвы
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Рабочая неделя завершится относительно теплой и сухой погодой. В Москве в пятницу ожидается до +6 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическая ситуация в столице будет представлена гребнем антициклона с юга», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях подрастет атмосферное давление и в облаках появятся прояснения. При этом осадки маловероятны. В Москве в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов. Ночью похолодает до 2 градусов. На территории Московской области днем столбики термометра покажут отметки 2… 7 градусов. В ночное время суток воздух остынет до 3 градусов.

Погоду будет сопровождать юго-западный ветер с переходом на юго-восточный, скорость которого составит три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В субботу потеплеет до 8 градусов, но к вечеру пройдут дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зимы в Москве стали короче. Средняя дата устойчивых отрицательных температур сместилась с начала ноября на конец первой декады ноября.

Рабочая неделя завершится относительно теплой и сухой погодой. В Москве в пятницу ожидается до 6 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
02 ноября 2023, 18:22
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана в пятницу
РИА «Новости»
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана в пятницу, 3 ноября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков утром в Москве местами будет туман.

«Период предупреждения - с 2:00 3 ноября до 10:00 3 ноября», - уточнили на сайте организации.

В Московской области туман продержится с полуночи до 10 утра.

Также москвичей предупредили о гололедице в пятницу.

Риск обледенения дорог возникнет из-за прошедших в городе интенсивных дождей и постепенного похолодания.

Кроме того, ночью Москва побила температурный рекорд 81-летней давности. В полночь в столице на столбиках термометра зафиксировали отметку 13,3 градуса.

Ранее россиянам рассказали о переменчивой погоде этой зимой. Не только в Москве, но и в европейской и азиатской частях страны столбики термометра будут колебаться в значениях около и выше нормы.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
02 ноября 2023, 17:44
Выставку о «шведской русофобии» открыли в Москве
РИА «Новости»
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Напротив посольства Швеции в Москве открыли выставку под открытым небом, посвященную сотрудничеству королевства с гитлеровской Германией в годы Второй мировой войны и поддержке нацисткой идеалогии. Увидеть ее можно на Мосфильмовской улице, сообщило РИА «Новости».

«Современные проявления в Швеции русофобии, смешанной с неонацизмом, уходят корнями вглубь веков, а вступление страны в НАТО усилит неонацистскую „окраску“ альянса», - сообщило агентство, ссылаясь на научного директора РВИО Михаила Мягкова.

Экспозицию под названием «Краткая история шведской русофобии» развернули на шести стендах. Там представили архивные фото и документы, которые обличают политику «двойных стандартов» и демонстрируют примеры поддержки нацисткой идеологии скандинавским королевством в прошлом и настоящем.

Еще одна фотовыставка под названием «Люди Донбасса» открылась в Одинцове ко Дню народного единства.

Выставки Москва 2023

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