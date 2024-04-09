09 апреля 2024, 07:23

Более 200 специалистов по искусственному интеллекту подготовили в «Московской технической школе»

Unsplash
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Необходимые знания и навыки работы, а также внедрения искусственного интеллекта в промышленном секторе получили более 200 сотрудников столичных предприятий в рамках проекта «Московская техническая школа». Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики российской столицы Дарья Степанова.

Она подчеркнула, что это направление «Московской технической школе» помогают развивать 13 партнеров, среди которых МГТУ имени Баумана, Московский технический университет связи и информатики, Высшая школа экономики, РЭУ имени Плеханова и другие. Всего слушателям доступны более 40 различных курсов, касающихся сферы искусственного интеллекта.

«Направление „Искусственный интеллект в промышленности“ мы открыли в 2022 году для развития у сотрудников промпредприятий навыков и компетенций в области высоких технологий. С того момента в „Московской технической школе“ прошли обучение свыше 200 инженеров, способных с помощью ИИ-инструментов сокращать производственные издержки, увеличивать эффективность предприятий, а также контролировать и оптимизировать промышленные процессы на площадках, - рассказала Дарья Степанова.

РЭУ имени Плеханова подготовил пять программ по искусственному интеллекту для сотрудников столичных предприятий, отметила проректор университета Ксения Екимова.

«Активное взаимодействие с „Московской технической школой“ позволило актуализировать образовательные программы с учетом профессиональных компетенций, связанных с искусственным интеллектом, необходимых для работников отдельных отраслей промышленности, а также требований практико-ориентированности высшего образования», - добавила она.

Проект «Московская техническая школа» правительство столицы запустило совместно с ведущими вузами еще в 2021 году. Главной целью стало повышение квалификации инженеров в работе с инновационными технологиями. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что внедрение в производство новых систем привлечет дополнительных специалистов.

На сегодняшний день «Московская техническая школа предлагает слушателям более 140 программ для повышения квалификации по восьми общим и четырем специальным направлениям. Кроме того, участники проекта принимают участие в вебинарах, конференциях, мастер-классах и других мероприятиях.

Искусственный интеллект Промышленность Технологии Москва
04 апреля 2024, 10:28
Москва обновила суточный температурный рекорд
РИА «Новости»
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Температура в Москве поднялась до отметки в +18,1 градуса, тем самым обновив суточный рекорд. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Москва начала апрель рекордным хет-триком!» - отметил специалист.

По словам Леуса, вчера воздух в столице прогрелся до 18,1 градуса. Подобный рекорд фиксировали в Москве еще в 1983 году - тогда 3 апреля столбик термометра поднялся до отметки в 17,9 градуса.

Он добавил, что оборудование московской метеостанции в самом начале метеорологических суток (поздним вечером вторника) показало температурное значение в плюс 18,4 градуса. Синоптик объяснил, что именно этот рекордный показатель специалисты запишут в «метеорологические летописи».

Ранее метеоролог Александр Ильин предположил, что москвичам следует ждать устойчивую теплую погоду только в третьей декаде апреля. По его прогнозу, в начале мая воздух в столице будет прогреваться от 14 до 22 градусов.

Температура в Москве поднялась до отметки в 18,1 градуса, тем самым обновив суточный рекорд. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Рекорды Погода Погода в Москве Москва
03 апреля 2024, 10:07
Ефимов: инвесторы арендовали свыше 60 объектов по программе «1 рубль за квадратный метр в год»
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Предприниматели взяли в аренду 62 объекта недвижимости в столице по льготной городской программе «1 рубль за квадратный метр в год». Инвесторы будут использовать эти здания и помещения для открытия бизнеса в объектах культурного наследия, размещения детских образовательных учреждений и гостиниц. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Городскую программу, позволяющую предпринимателям арендовать столичную недвижимость по ставке рубль за квадратный метр в год, запустили в 2012 году. Изначально она касалась объектов культурного наследия, но с 2013 года по ней стало можно открывать образовательные учреждения в зданиях и помещениях Москвы, а с 2020-го - гостиницы.

По словам Ефимова, льготная программа выгодна всем - городу, предпринимателям и жителям. Благодаря ей архитектурный облик столицы преображается, реализуются новые проекты, а бизнес получает возможность пользоваться городской недвижимостью по символической цене, отметил заместитель мэра Москвы.

«Сейчас по программе „1 рубль за квадратный метр в год“ действуют 62 договора аренды зданий и помещений общей площадью 60,4 тысячи квадратных метров. Инвесторы, которые занимают 43 объекта недвижимости, уже выполнили все условия соглашений и перешли на льготную ставку аренды», - рассказал Ефимов.

Предпринимателям, желающим воспользоваться городской программой, необходимо стать участниками аукционов по аренде нежилых объектов недвижимости. С победителями торгов столица заключит соглашения на 49 лет для ОКН и объектов образования и на 20 лет - для создания гостиниц. Льготная арендная ставка начнет действовать, когда будут выполнены все необходимые условия программы.

«Из 62 зданий и помещений, арендованных по программе, 29 находятся в центре столицы», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, девять арендованных по льготной ставке объектов располагаются на востоке города и семь - на юго-востоке. Еще пять находятся на северо-западе столицы, по три - на западе, севере и юге, а также два - на юго-западе и один - в Зеленограде, перечислил Гаман.

Такие здания восстанавливают в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина.

Недвижимость Экономика Москва
03 апреля 2024, 07:27
Овчинский: столичные разработки активно применяют на важных энергообъектах РФ
Freepik
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Московские предприятия производят востребованную и высокотехнологичную продукцию, которую активно используют в работе критических объектов, включая энергетическую инфраструктуру. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, министр правительства Москвы Владислав Овчинский.

Инновационные решения и география поставок «Москва по праву считается ведущим центром внедрения и разработки инновационных решений, а также локомотивом отечественной промышленности. Предприятия города развивают высокотех, а также наращивают объемы выпуска продукции, создают инновационные решения и расширяют географию поставок», - заявил Овчинский.

По его словам, этому помогает широкий пул инструментов поддержки и созданный в Москве комфортный инвестклимат. Продукцию, которую сегодня производят в столице, отправляют для работы на заводы и другие важные предприятия.

Автоматизированная система контроля В качестве примера министр московского правительства привел производителя НПП «Доза». Он отправит свою автоматизированную систему контроля радиационной обстановки нового поколения для строящейся Курской АЭС-2.

Вокруг объекта поставят посты, оборудованные приборами радиационного и метеорологического контроля. Полученную информацию передадут на центральный и резервный посты. Это даст возможность круглосуточного мониторинга в районе расположения атомной электростанции.

Помимо этого в состав системы включили передвижные автономные радиометрические лаборатории на базе полноприводных автомобилей. С помощью них находят и локализуют радиоактивные источники и загрязнения, а также для пробоотбора и экспресс-анализа проб почвы.

Оросительное устройство для энергоблока Еще одно московское предприятие «Нанотехнологический центр композитов» - резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» - отправило в регион оросительный аппарат из полимерных материалов для первого в мире энергетического блока на основе быстрого реактора IV поколения. Устройство может уменьшить воздействие работающих охладительных башен энергоблока на окружающую среду.

Установку разместили в январе этого года. Энергоблок мощностью 300 мегаватт предотвращает аварии и выбросы в атмосферу радиоактивных элементов. Работа реактора идет по принципу замкнутого цикла, во время которого он сам обеспечивает себя основным энергетическим компонентом.

«В настоящее время мы выполняем комплексное оснащение градирен различных типов. В рамках реализации программы импортозамещения для нужд российской энергетики на площадке предприятия развернуто производство оросителей, водоуловителей, разбрызгивающих сопел, композитных ходовых мостков и площадок обслуживания», - заявил руководитель департамента продаж компании Евгений Рафаилов.

Столицу считают городом с развитым производством. В Москве находится более 4,2 тысячи рабочих промышленных площадок, где выполняют задачи более 725 тысяч сотрудников.

Россия Работа Промышленность Правительство Москвы Москва
30 марта 2024, 13:51
Квартира загорелась в многоэтажке на западе Москвы
Соцсети
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Пожар охватил квартиру 19-этажного дома на Озерной улице на западе Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, находившийся внутри горящего помещения мужчина самостоятельно выбрался на козырек подъезда, откуда его сняли прибывшие на место пожарные.

Собеседник уточнил, что помощь также запросили жильцы восьмого этажа, которые остались на лестничной клетке. Кроме того в доме прекратил работать лифт, застрявший между пятым и шестым этажами.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в трехкомнатной квартире. Пламя охватило личные вещи и мебель, распространившись на 25 квадратных метров.

По последним данным, открытое горение ликвидировали. Соседей горящей квартиры вывели на балкон. Угрозы их жизни и здоровью нет.

По словам источника, один из жильцов дома получил повреждения. После осмотра прибывших на место врачей его забрали в НИИ имени Склифосовского.

Пожары

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