Более 20 тысяч товаров продали московские дизайнеры на городских маркетах с начала года

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В пресс-службе уточнили, что маркеты, которые начали проводить на Московской неделе моды, а также разных фестивалях, например, «Город твоих идей», позволили дизайнерам найти аудиторию и нарастить прибыль.

«Проекты молодых дизайнеров привлекали москвичей своим качеством и оригинальностью. Многие предметы одежды и аксессуары были созданы в единственном экземпляре», - подчеркнула заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Так, с помощью маркета, который прошел на фестивале «Российская креативная неделя. Москва-фест», дизайнер Андрей Колосов представил одежду, которая меняет цвет от тепла тела, и вызвал большой интерес со стороны торговых площадок.

Ранее в столице анонсировали большой форум BRICS Fashion Summit , который пройдет под эгидой Московской недели моды. В международном саммите примут участие представители 30 государств из Азии, Латинской Америки, стран Ближнего Востока, а также государств ближнего зарубежья.

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